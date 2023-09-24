شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطى روبوت جديد بنيويورك يتولى مراقبة مترو الأنفاق فى المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم محطة مترو الأنفاق الأكثر ازدحامًا فى مدينة نيويورك عضوًا جديدًا في الطاقم، وهو روبوت يبلغ وزنه 400 رطل تقريبًا كشف عنه عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حيث قال: "نحن ملتزمون باستكشاف أدوات مبتكرة لمواصلة جعل هذه المدينة الكبيرة الأكثر أمانًا في أمريكا، وهذا الروبوت K5، لديه القدرة على أن يكون بمثابة أداة مهمة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحتوي الروبوت، وهو أحد منتجات شركة Knightscope لتطوير الروبوتات الأمنية المستقلة ومقرها كاليفورنيا، على أربع كاميرات يمكنه استخدامها لتصوير الفيديو ويتحرك بسرعة 3 ميل في الساعة.

وسيتجول في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير، شارع 42 جنبًا إلى جنب مع ضابط بشري، لمدة أسبوعين كجزء من اختبار التشغيل من قاعة المدينة، وبعد ذلك، من المتوقع تسيير دوريات بالمحطة لمدة شهرين.

سيتجول الروبوت، المعروف باسم K5، في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا، وبمتوسط 9 دولارات في الساعة، قال آدامز إن تكلفة الروبوت "أقل من الحد الأدنى للأجور".

وظهر الروبوت لأول مرة في أبريل الماضي إلى جانب كلب بوليسي آلي قالت الإدارة إنه سيتم استخدامه للتنقل في المواقف الخطرة.

وقال آدامز إن الروبوت لديه قارئ لوحة ترخيص، ولكن لا توجد لديه قدرات التعرف على الوجه في الوقت الحقيقي، الأمر الذي كان مصدر قلق للمدافعين عن الخصوصية.

وأضاف آدامز إن الروبوت لديه زر يمكنه ربط ركاب مترو الأنفاق بشخص حي في جميع الأوقات إذا كانت لديهم أسئلة أو للإبلاغ عن حادث.