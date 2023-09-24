شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية جديدة في واتساب لمنافسة تيليجرام وديسكورد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لتطبيق واتساب، إضافة خاصية القنوات العامة للمستخدمين للتطبيق، وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم.

وكما هو الحال في التطبيقات المنافسة، فإن مستخدمي واتسآب سيمكنهم الاشترك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.

ويمكن لأي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتسآب للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.

قنوات واتساب

تقدم قنوات واتساب نهجًا أكثر أحادية، إذ يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.

ولتجنب التشويش على المحادثات والاتصالات الشخصية للمستخدم على تطبيق واتسآب، فإنه سيتم عرض محتوى القنوات المشترك فيها من خلال علامة تبويب منفصلة بحسب شركة ميتا.

ويمكن للمستخدم البحث عن القنوات وعرض المشاركات الموجودة عليه قبل الاشتراك فيها.