تكنولوجيا: بطارية هاتف Samsung Galaxy A15 تحصل على شهادة Safety Korea

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسريب التصميم الأخير، يبدو أنه سيتم إطلاق خليفة هاتف Galaxy A14 قريبًا. فقد حصلت بطارية الهاتف الذكي على شهادة Safety Korea مع رقم الطراز EB-BA156ABY. ومع ذلك، لم يتم إدراج مواصفات البطارية والصورة بجانب الشهادة هذه المرة.

تؤكد القائمة اقتراب إطلاق الهاتف الذكي Galaxy A15 والذي كان بالفعل جزءًا من بعض التسريبات السابقة. وبصرف النظر عن ذلك، لا يوجد أي شيء متعلق بمواصفات الهاتف الذكي التي تم الكشف عنها من خلال الشهادة.

تم الكشف مؤخرًا عن صور Samsung Galaxy A15 الذي يتميز بوحدة كاميرا خلفية ثلاثية إلى جانب فلاش LED. كما يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على مستشعر بصمة جانبي، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومنفذ USB من النوع C، ومكبرات صوت.

من المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي بشاشة بحجم 6.4 بوصة مع نتوء على شكل Infinity-U، وسيبلغ قياس الهاتف 160.2 × 76.8 × 8.4 ملم.

لا تزال التفاصيل الأخرى حول تكوينات المعالج والبطارية والتخزين غير معروفة. نتوقع ظهور المزيد من المعلومات عبر التسريبات والشهادات العامة في الأيام المقبلة.

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