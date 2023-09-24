تكنولوجيا: سوق نظارات الواقع الافتراضي/المعزز يشهد انخفاضًا مستمرًا في الربع الثاني من عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الربع الثاني من عام 2023، شهدت صناعة نظارات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي تراجعًا للربع الرابع على التوالي، مع انخفاض الشحنات العالمية بنسبة كبيرة بلغت 44.6% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقًا لبيانات من مؤسسة البيانات الدولية (IDC).

ويتوقع التقرير أيضًا أن يتجاوز إجمالي الشحنات لعام 2023 تلك الموجودة في عام 2017 بشكل طفيف فقط، ليصل إلى8.5 مليون وحدة، مما يشير إلى فترة طويلة من الركود في السوق.

يمكن أن يعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانكماش الاقتصادي العالمي، والذي أدى إلى إضعاف الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر نظارة Meta Quest 2 ونقص إطلاق المنتجات الجديدة.

تستمر Meta في السيطرة على السوق بحصة 50.2%، تليها شركة Sony وشركة Pico (المملوكة لشركة ByteDance) بحصة 27.1% و9.6% على التوالي، وكلاهما شهدوا زيادة في حصتهما في السوق منذ الربع الثاني من العام السابق.

تتأخر كل من XReal وDPVR (DaPeng VR) مع حصص سوقية هامشية تزيد قليلاً عن 2%. وفي حين أن الصناعة حاليًا في حالة هدوء، فإن إطلاق نظارات Vision Pro AR/VR من أبل في مؤتمر Apple WWDC لهذا العام قد ولّد إثارة وتكهنات كبيرة حول إحياء محتمل لسوق نظارات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي، على الرغم من أن القطاع لا يزال يتراجع.

إن طرح منتجات مبتكرة مثل Vision Pro من أبل يقدم بصيص أمل لإحداث تحول كبير في السوق، وربما يمهد الطريق لتحقيق اختراق في العام المقبل. ومع ذلك، فإن التوازن بين إصدارات المنتجات الجديدة والتسعير المناسب سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تشكيل مسار صناعة نظارات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي في السنوات القادمة.

المصدر

اعلان





