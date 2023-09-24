تكنولوجيا: هاتف Meizu 21 يظهر ضمن شهادة MIIT الصينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت تفاصيل سلسلة Meizu 21 في الظهور عبر الإنترنت، ومؤخرًا تم تسجيل هاتف جديد برقم الطراز M461Q لدى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT).

من المحتمل أن يكون هذا الهاتف أحد طرازات سلسلة Meizu 21 ويشاع أنه مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. وعلى الرغم من عدم وجود الكثير مما تكشفه الشهادة، فقد شارك المصدر Digital Chat Station بعض التفاصيل حول الهاتف الذكي، حيث يقال إن الترقيات الرئيسية ستكون في التكوينات الأساسية، في حين أن تغييرات المظهر ستكون طفيفة.

من المحتمل أن يكون معالج Snapdragon 8 Gen 3 أحد أكبر الترقيات في المجموعة. وهو المعالج المحمول الرائد من الجيل التالي لشركة كوالكوم وسيتم الإعلان عنه في نهاية شهر أكتوبر 2023.

وإلى جانب المعالج، يقال ان Meizu 21 سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر خارجي كبير. وبالمثل، سيتم تزويد الإصدار القياسي من الهاتف بعدسة مقربة قياسية، بينما ستحتوي النسخة الاحترافية على عدسة مقربة للغاية. ومن المتوقع أيضًا أن تحتفظ المجموعة بتصميم الشاشة المسطحة لسلسلة Meizu 20.

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