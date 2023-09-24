شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض مشروع قانون ولاية كاليفورنيا لوجود السائقين البشريين فى الشاحنات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حق النقض ضد مشروع قانون يلزم وجود سائقين بشريين على متن الشاحنات ذاتية القيادة، وهو الإجراء الذي قال قادة النقابات وسائقو الشاحنات إنه سيوفر مئات الآلاف من الوظائف في الولاية.

كان من شأن التشريع الذي تم رفضه، أن يحظر على الشاحنات ذاتية القيادة التي تزن أكثر من 10000 رطل (4536 كيلوجرامًا) – بدءًا من شاحنات التوصيل UPS إلى الحفارات الكبيرة الضخمة – من العمل على الطرق العامة ما لم يكن هناك سائق بشري على متنها.

وقالت لورينا جونزاليس فليتشر، رئيسة اتحاد العمال في كاليفورنيا، إن الشاحنات ذاتية القيادة خطيرة ووصفت حق النقض الذي استخدمه نيوسوم بالصدمة، وتقدر أن إزالة السائقين سيكلف ربع مليون وظيفة في الولاية، حسبما نقلت abc News.

"لن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يقف البيروقراطيون إلى جانب شركات التكنولوجيا، ونستبدل سلامتنا ووظائفنا بزيادة أرباح الشركات. وقال فليتشر في بيان في وقت متأخر: "سنواصل النضال للتأكد من أن الروبوتات لا تحل محل السائقين البشريين وأن التكنولوجيا لا تستخدم لتدمير الوظائف الجيدة".

وفي بيان أعلن فيه أنه لن يوقع على مشروع القانون، قال الحاكم الديمقراطي إن التنظيم الإضافي للشاحنات ذاتية القيادة غير ضروري لأن القوانين الحالية كافية.