تكنولوجيا: لوحة المفاتيح الميكانيكية Asus ROG Azoth Moonlight White متاحة للطلب المسبق بسعر 1799 يوان (246 دولار)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Asus إصدار جديد يسمى Moonlight White من لوحة المفاتيح الميكانيكية الشهيرة ROG Azoth والتي أصبحت متاحة الآن للطلب المسبق في الصين بسعر 1799 يوان (246 دولارًا).

تتميز لوحة المفاتيح هذه بتصميم فريد بهيكل معدني وشاشة OLED مع الحفاظ على تصميم مضغوط بنسبة 75% لتوفير مساحة المكتب. وتعرض شاشة OLED معلومات النظام وإعدادات لوحة المفاتيح، ويوجد مقبض مدمج ثلاثي الاتجاهات لسهولة ضبط الإعدادات.

تتميز أغطية المفاتيح الخاصة بها بدرجات اللون الأبيض والرمادي، مما يميز المفاتيح الوظيفية بوضوح عن الحروف.

علاوةً على ذلك، تتميز ROG Azoth بمفاتيح NX Snowblade White الخاصة مع ضغطات مفاتيح خطية سلسة وخفيفة مع قوة تشغيل تبلغ 45 جم ومسافة انتقال للمفاتيح 3.6 مم، وذلك للحصول على ردود فعل سريعة الاستجابة.

كما أنها توفر مفاتيح NX Ice Storm Gray مع تصميم الضغط على المفاتيح اللمسية (بقوة أولية تبلغ 40 جرامًا وقوة لمس تبلغ 6 جرامًا) للحصول على ردود فعل لمسية واضحة. وتدعم لوحة المفاتيح تقنية التبديل السريع للمفتاح الكامل، مما يتيح التخصيص والتوافق مع كل من المفاتيح ذات 3 دبابيس و5 دبابيس.

تأتي لوحة المفاتيح أيضًا مع ميزات مثل هيكل GASKET وهيكل المفاتيح الكبير المخصص لـ ROG وإضاءة RGB. كما انها تدعم كل من الاتصالات السلكية واللاسلكية من النوع C عبر البلوتوث و2.4 جيجا هرتز، مع عمر بطارية مذهل يصل إلى 2000 ساعة. بالاضافة إلى انها تدعم أيضًا التبديل السهل بين أوضاع Windows وMacOS.

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