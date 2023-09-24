12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play

حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play، جوجل بلاي، أو متجر جوجل، ليس أحد أفضل المصادر التي تُمكنك من تحميل البرامج والألعاب، بل هو المصدر الرئيسي والرسمي الوحيد لهواتف الأندرويد، والذي لن تستطيع بدونه أن تقوم بتثبيت التطبيقات والألعاب وتحديثها، فماذا إذا وجدت أنه لا يتصل المتجر بالإنترنت؟ فمشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في جوجل بلاي هي أحد المشاكل الشائعة، والتي يتوجب لأجلها أن نجد العديد من الحلول الممكنة، وذلك ما نحن بصدده في مقالنا هذا، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل حلول مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play

وتاليًا سنتطرف لـ 12 حل مختلف للمشكلة، لنرى أيًا منهم سيصيب!

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة التشغيل هي من الأمور الهامة التي ننصح بها عند حل أي مشكلة في نظام الأندرويد، وهذا لما في إعادة التشغيل من فوائد تعود على الهاتف، فكيف ذلك؟ إعادة تشغيل الهاتف تعد بمثابة إعادة تهيئة للسوفتوير من جديد، بأدواته وخصائصه وتطبيقاته وكل شيء، وهذا يمكن أن يحل المشكلة دون أي تدخلٍ منك، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل أم لا.

استخدام بيانات الهاتف

إذا كنت تتصل بالإنترنت من خلال الواي فاي، فيمكن أن تكون المشكلة في أن الإتصال بالواي فاي غير مستقر إثر مشكلة في الراوتر أو الشبكة نفسها، لذلك ما ستفعله هو أنك ستقوم بتحويل استخدام الإنترنت من الواي فاي إلى شبكة البيانات، لترى إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

إعادة مزامنة حساب جوجل

المزامنة هي أمر أساسي في استخدام خدمات جوجل، يُنصح بإلغاؤه في النصائح الخاصة بالحفاظ على طاقة البطارية لأطول فترة ممكنة، ولكنه يظل هامًا بالنسبة لحسابات جوجل في التطبيقات التي تستخدمها، ومنها تطبيق جوجل بلاي، فما ستفعله هو أنك ستقوم بإعادة مزامنة حساب جوجل على هاتفك لكي يعمل جوجل بلاي بشكلٍ مستقر، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

إلغاء تفعيل VPN

الإتصال بالإنترنت عن طريق الشبكات الخاصة أو الـ VPN، في أغلب الأحوال يكون أمرًا مفيدًا، فيحميك من التتبع ويخفي هويتك ويسرع من اتصالك بالإنترنت إن كان اتصالًا مستقرًا من تطبيق جيد للـ VPN، ولكن أحيانًا يمكن أن يتسبب في عدم استقرارية في الإتصال بالإنترنت، مما يتسبب في مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play في هاتفك! لذلك قم بإلغاء تفعيل الـ VPN لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

فرض إيقاف تطبيق جوجل بلاي

فرض إيقاف التطبيقات هو الحل الذي نلجأ له عندما نود أن نقوم بفرض حالة إيقاف تامة للتطبيق من أن يكون ذو أي تأثير على الهاتف، حيث تتوقف جميع العلميات التي قد يكون جوجل بلاي يقوم بها أن يؤثر بها على الهاتف، وذلك من خلال:

التوجه إلى الإعدادات العامة

ثم إلى التطبيقات

ثم إلى تطبيق جوجل بلاي

ثم إلى فرض الإيقاف!

وبعد ذلك تتوجه لفتح تطبيق جوجل بلاي مجددًا بالطريقة التقليدية من الواجهة الرئيسية بالنقر عليه..لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

مسح بيانات التطبيق

مسح البيانات هو ثاني الحلول التي نلجأ لها عندما يتعلق الأمر بمشكلة أو عطل في أحد التطبيقات على الهاتف، وبيانات التطبيق بماهيتها هي بيانات مؤقتة يختزنها التطبيق طوال فترة استخدامه، وتكون معرضة لأن تتلف وتُحدث مشكلة في الهاتف عند استخدام ذلك التطبيق التابع لها، لذلك:

توجه إلى الإعدادات العامة

ثم إلى التطبيقات

ثم إلى تطبيق جوجل بلاي

ثم إلى التخزين

ثم قم بمسح بيانات التطبيق والبيانات المؤقتة!

مما يعطيك الفرصة لأن تقوم بإعادة تهيئة تطبيق جوجل بلاي لتقوم بالتسجيل مرة أخرى من جديد لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play.

مسح البيانات في خدمات جوجل

خدمات جوجل توجد في هواتف الأندرويد كتطبيق، كتطبيق وظيفته هي الربط بين خدمات جوجل المقدمة في هواتف الأندرويد وبين التطبيقات، والتي ترتبط ارتباطًا أساسيًا بتطبيق جوجل بلاي، فيمكن أن يكون قد حدث أي خطأ في الملفات المؤقتة الخاصة بخدمات جوجل، مما يؤدي إلى أن نوجه ناظرينا إلى مسح بياناتها المؤقتة لإعادة تهيئتها، لذلك:

توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك

ثم إلى التطبيقات

ثم إلى تطبيق خدمات جوجل

ثم قم بمسح البيانات

وحاول مجددًا أن تستخدم جوجل بلاي لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

إيقاف خدمات جوجل إجباريًا

فرض إيقاف التطبيقات هو الحل الذي نلجأ له عندما نود أن نقوم بفرض حالة إيقاف تامة للتطبيق من أن يكون ذو أي تأثير على الهاتف، حيث تتوقف جميع العلميات التي قد يكون جوجل بلاي يقوم بها أن يؤثر بها على الهاتف، وذلك من خلال:

التوجه إلى الإعدادات العامة

ثم إلى التطبيقات

ثم إلى تطبيق خدمات جوجل

ثم إلى فرض الإيقاف!

وبعد ذلك تتوجه لفتح تطبيق جوجل بلاي مجددًا بالطريقة التقليدية من الواجهة الرئيسية بالنقر عليه..لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google play.

تأكد من أذونات الإتصال لجوجل بلاي

لكل تطبيق على هاتفك إمكانية أن تقوم بتقييد استخدام الإنترنت من خلاله من خلال الإعدادات الخاصة به، حيث يمكن أن تقوم بتعطيل الواي فاي، وتعطيل البيانات الخلوية، وهذا ما يمنع جوجل بلاي من أن يعمل على هاتفك بشكلٍ تام، فإن لم تكن تعي تمامًا ما تفعله بهذا الإعداد، فأخبرك أنه يجب أن تقوم بالسماح باستخدام الواي فاي وعدم تعطيل البيانات الخلوية، لتتمكن من حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play.

إعادة تهيئة الشبكات في هاتفك

كلمة الشبكة هنا تعني كل وسائل الإتصال التي في هاتفك؛ كالإتصال بالبلوتوث والإتصال بالإنترنت، وحتى الـ GPS، وكل ما يندرج تحت كلمة “الشبكة”..ماذا يجري له؟ يتم حذف جميع الإعدادات التي أجريت له، لتستعيد كل إعداد كما كان أول مرة، فتكون كأنك لم تتصل بشبكة واي فاي من قبل، ولا بجهازٍ ما عن طريق البلوتوث، فيتم حرفيًا إعادة تعيين كل إعدادات الشبكة لديك، ويمكن لهذا أن يحل مشكلة البيانات إذا كانت المشكلة بها، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play.

هل تفقدت التاريخ والوقت؟

كما حدّثنا سابقًا فإن التاريخ والوقت هم عامل أساسي في تشغيل الإنترنت على هاتفك بشكلٍ صحيح دون مشاكل، وذلك يحدث أيضًا على الحاسوب! فلا يتوقف على الهواتف وحسب، فضبط التاريخ والوقت بالشكل الدقيق التابع لبلدك هو من متطلبات تشغيل الإنترنت بشكلٍ سليم بوجه عام، وقد ذكرنا ذلك في مقالٍ سابق مشكلات الإتصال بالإنرنت، لذلك:

توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك

ثم إلى الإعدادات الإضافية

ثم إلى إعدادات التاريخ والوقت

ثم قم بضبط الوقت حسب بلدتك..

وحاول مجددًا أن تستخدم تطبيق جوجل بلاي، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

تحديث الهاتف

التحديثات هي ما ننصح دومًا بإجراءه طوال فترة استخدام هواتف الأندرويد، فالثغرات والمشاكل والأضرار يمكن أن تحدث دومًا، وهذا ما يجعل شركات الهواتف تقوم بإرسال التحديثات بين كل حينٍ وآخر، وهذا لأنه قد يكون الهاتف يمر بمشكلة عامة لدى العديد من المستخدمين وهذا ما يضطر الشركة المصنعة لإرسال تحديث لحل المشكلة إذا كانت سوفت وير..لذلك قم بتحدث الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.