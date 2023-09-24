علوم وتكنولوجيا

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play

0 نشر
احمد صادق 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play، جوجل بلاي، أو متجر جوجل، ليس أحد أفضل المصادر التي تُمكنك من تحميل البرامج والألعاب، بل هو المصدر الرئيسي والرسمي الوحيد لهواتف الأندرويد، والذي لن تستطيع بدونه أن تقوم بتثبيت التطبيقات والألعاب وتحديثها، فماذا إذا وجدت أنه لا يتصل المتجر بالإنترنت؟ فمشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في جوجل بلاي هي أحد المشاكل الشائعة، والتي يتوجب لأجلها أن نجد العديد من الحلول الممكنة، وذلك ما نحن بصدده في مقالنا هذا، تابع لتتعرف على المزيد.

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play

أفضل حلول مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play

وتاليًا سنتطرف لـ 12 حل مختلف للمشكلة، لنرى أيًا منهم سيصيب!

إعادة تشغيل الهاتف

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 1

إعادة التشغيل هي من الأمور الهامة التي ننصح بها عند حل أي مشكلة في نظام الأندرويد، وهذا لما في إعادة التشغيل من فوائد تعود على الهاتف، فكيف ذلك؟ إعادة تشغيل الهاتف تعد بمثابة إعادة تهيئة للسوفتوير من جديد، بأدواته وخصائصه وتطبيقاته وكل شيء، وهذا يمكن أن يحل المشكلة دون أي تدخلٍ منك، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل أم لا.

استخدام بيانات الهاتف

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 2

إذا كنت تتصل بالإنترنت من خلال الواي فاي، فيمكن أن تكون المشكلة في أن الإتصال بالواي فاي غير مستقر إثر مشكلة في الراوتر أو الشبكة نفسها، لذلك ما ستفعله هو أنك ستقوم بتحويل استخدام الإنترنت من الواي فاي إلى شبكة البيانات، لترى إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

إعادة مزامنة حساب جوجل

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 3

المزامنة هي أمر أساسي في استخدام خدمات جوجل، يُنصح بإلغاؤه في النصائح الخاصة بالحفاظ على طاقة البطارية لأطول فترة ممكنة، ولكنه يظل هامًا بالنسبة لحسابات جوجل في التطبيقات التي تستخدمها، ومنها تطبيق جوجل بلاي، فما ستفعله هو أنك ستقوم بإعادة مزامنة حساب جوجل على هاتفك لكي يعمل جوجل بلاي بشكلٍ مستقر، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

إلغاء تفعيل VPN

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 4

الإتصال بالإنترنت عن طريق الشبكات الخاصة أو الـ VPN، في أغلب الأحوال يكون أمرًا مفيدًا، فيحميك من التتبع ويخفي هويتك ويسرع من اتصالك بالإنترنت إن كان اتصالًا مستقرًا من تطبيق جيد للـ VPN، ولكن أحيانًا يمكن أن يتسبب في عدم استقرارية في الإتصال بالإنترنت، مما يتسبب في مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play في هاتفك! لذلك قم بإلغاء تفعيل الـ VPN لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

فرض إيقاف تطبيق جوجل بلاي

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 5

فرض إيقاف التطبيقات هو الحل الذي نلجأ له عندما نود أن نقوم بفرض حالة إيقاف تامة للتطبيق من أن يكون ذو أي تأثير على الهاتف، حيث تتوقف جميع العلميات التي قد يكون جوجل بلاي يقوم بها أن يؤثر بها على الهاتف، وذلك من خلال:

  • التوجه إلى الإعدادات العامة
  • ثم إلى التطبيقات
  • ثم إلى تطبيق جوجل بلاي
  • ثم إلى فرض الإيقاف!

وبعد ذلك تتوجه لفتح تطبيق جوجل بلاي مجددًا بالطريقة التقليدية من الواجهة الرئيسية بالنقر عليه..لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

مسح بيانات التطبيق

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 6

مسح البيانات هو ثاني الحلول التي نلجأ لها عندما يتعلق الأمر بمشكلة أو عطل في أحد التطبيقات على الهاتف، وبيانات التطبيق بماهيتها هي بيانات مؤقتة يختزنها التطبيق طوال فترة استخدامه، وتكون معرضة لأن تتلف وتُحدث مشكلة في الهاتف عند استخدام ذلك التطبيق التابع لها، لذلك:

  • توجه إلى الإعدادات العامة
  • ثم إلى التطبيقات
  • ثم إلى تطبيق جوجل بلاي
  • ثم إلى التخزين
  • ثم قم بمسح بيانات التطبيق والبيانات المؤقتة!

مما يعطيك الفرصة لأن تقوم بإعادة تهيئة تطبيق جوجل بلاي لتقوم بالتسجيل مرة أخرى من جديد لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play.

مسح البيانات في خدمات جوجل

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 7

خدمات جوجل توجد في هواتف الأندرويد كتطبيق، كتطبيق وظيفته هي الربط بين خدمات جوجل المقدمة في هواتف الأندرويد وبين التطبيقات، والتي ترتبط ارتباطًا أساسيًا بتطبيق جوجل بلاي، فيمكن أن يكون قد حدث أي خطأ في الملفات المؤقتة الخاصة بخدمات جوجل، مما يؤدي إلى أن نوجه ناظرينا إلى مسح بياناتها المؤقتة لإعادة تهيئتها، لذلك:

  • توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك
  • ثم إلى التطبيقات
  • ثم إلى تطبيق خدمات جوجل
  • ثم قم بمسح البيانات

وحاول مجددًا أن تستخدم جوجل بلاي لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

إيقاف خدمات جوجل إجباريًا

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 8

فرض إيقاف التطبيقات هو الحل الذي نلجأ له عندما نود أن نقوم بفرض حالة إيقاف تامة للتطبيق من أن يكون ذو أي تأثير على الهاتف، حيث تتوقف جميع العلميات التي قد يكون جوجل بلاي يقوم بها أن يؤثر بها على الهاتف، وذلك من خلال:

  • التوجه إلى الإعدادات العامة
  • ثم إلى التطبيقات
  • ثم إلى تطبيق خدمات جوجل
  • ثم إلى فرض الإيقاف!

وبعد ذلك تتوجه لفتح تطبيق جوجل بلاي مجددًا بالطريقة التقليدية من الواجهة الرئيسية بالنقر عليه..لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google play.

تأكد من أذونات الإتصال لجوجل بلاي

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 9

لكل تطبيق على هاتفك إمكانية أن تقوم بتقييد استخدام الإنترنت من خلاله من خلال الإعدادات الخاصة به، حيث يمكن أن تقوم بتعطيل الواي فاي، وتعطيل البيانات الخلوية، وهذا ما يمنع جوجل بلاي من أن يعمل على هاتفك بشكلٍ تام، فإن لم تكن تعي تمامًا ما تفعله بهذا الإعداد، فأخبرك أنه يجب أن تقوم بالسماح باستخدام الواي فاي وعدم تعطيل البيانات الخلوية، لتتمكن من حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play.

إعادة تهيئة الشبكات في هاتفك

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 10

كلمة الشبكة هنا تعني كل وسائل الإتصال التي في هاتفك؛ كالإتصال بالبلوتوث والإتصال بالإنترنت، وحتى الـ GPS، وكل ما يندرج تحت كلمة “الشبكة”..ماذا يجري له؟ يتم حذف جميع الإعدادات التي أجريت له، لتستعيد كل إعداد كما كان أول مرة، فتكون كأنك لم تتصل بشبكة واي فاي من قبل، ولا بجهازٍ ما عن طريق البلوتوث، فيتم حرفيًا إعادة تعيين كل إعدادات الشبكة لديك، ويمكن لهذا أن يحل مشكلة البيانات إذا كانت المشكلة بها، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play.

هل تفقدت التاريخ والوقت؟

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 11

كما حدّثنا سابقًا فإن التاريخ والوقت هم عامل أساسي في تشغيل الإنترنت على هاتفك بشكلٍ صحيح دون مشاكل، وذلك يحدث أيضًا على الحاسوب! فلا يتوقف على الهواتف وحسب، فضبط التاريخ والوقت بالشكل الدقيق التابع لبلدك هو من متطلبات تشغيل الإنترنت بشكلٍ سليم بوجه عام، وقد ذكرنا ذلك في مقالٍ سابق مشكلات الإتصال بالإنرنت، لذلك:

  • توجه إلى الإعدادات العامة لهاتفك
  • ثم إلى الإعدادات الإضافية
  • ثم إلى إعدادات التاريخ والوقت
  • ثم قم بضبط الوقت حسب بلدتك..

وحاول مجددًا أن تستخدم تطبيق جوجل بلاي، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

تحديث الهاتف

12 حل لـ مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play 12

التحديثات هي ما ننصح دومًا بإجراءه طوال فترة استخدام هواتف الأندرويد، فالثغرات والمشاكل والأضرار يمكن أن تحدث دومًا، وهذا ما يجعل شركات الهواتف تقوم بإرسال التحديثات بين كل حينٍ وآخر، وهذا لأنه قد يكون الهاتف يمر بمشكلة عامة لدى العديد من المستخدمين وهذا ما يضطر الشركة المصنعة لإرسال تحديث لحل المشكلة إذا كانت سوفت وير..لذلك قم بتحدث الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يوجد اتصال بالإنترنت في Google Play أم لا.

اقرأ أيضًا:8 حلول مشكلة الواتساب لا يعمل على شبكة بيانات الهاتف

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا