"استني متشترهوش"..ظهور أول عيب في آيفون 15 برو وبرو ماكس

الشارقة - اميمة ياسر - لم تمض أيام على طرح هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، حتى توالت الشكاوى من عيب لم يكن متوقعا..

يتعلق العيب بالميزة التي تتفاخر بها آبل، وهي الهيكل المصنوع من التيتانيوم، إذ قال المستخدمون إن الإطار التيتانيوم يتغير لونه عند لمسه.

وقال المستخدمون إن تغير لون الإطار المعدني ليس بسبب التلف أو الخدوش.

ودافعت شركة آبل عن الهاتف بالقول إن تغير اللون مؤقت، وفسرت الأمر بأنه رد فعل كيميائي بين التيتانيوم والدهون التي يفرزها جلد الإنسان أو العطور أو الشامبو.

وقالت إن تغير لون الإطار المعدني لهواتف أبل ليس مشكلة جديدة، إذ سبق أن تعرضت هواتف آيفون سابقة لذلك.

وحسب شكاوى المستخدمين فإن تغير لون الإطار المعدني للهاتف الجديد يحدث بشكل أساسي في منطقة الزوايا والأركان.

وتظهر المشكلة بشكل أوضح في هواتف iPhone 15 Pro باللون الرمادي.

ولم تعلن أبل عن حل نهائي، لكنها أشارت إلى أنها تعمل على ذلك.

وينصح الخبراء مستخدمي الهاتف بتجنب حمله الهاتف أثناء ممارسة الرياضة، وأيضا تجنب استخدام العطور أو الشامبو على الهاتف، وتنظيف الهاتف بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.