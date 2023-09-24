شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لهواتف آيفون تجعل قرار شرائها ليس سهلا.. أبرزها السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لـ"business insider" عن بعض أهم الانتقادات التي تُوجَّه لهواتف آيفون بشكل عام وتجعل قرار شرائها ليس سهلا كما يبدو، وهنا نقدم لك أبرزها.



تكلفتها باهظة دائما تكلفتها باهظة دائما ربما يكون الاعتبار الأكبر الذي يأخذه الناس عند شراء هاتف جديد هو السعر، وأجهزة iPhone ليست رخيصة، حيث إن أحدث طراز iPhone 15 Pro Max، يصل في الأسواق حاليا لما يقرب من 100 ألف جنيه.

لا يوجد مقبس سماعة الرأس يمكنك إما الاستثمار في سماعات AirPods باهظة الثمن أو شراء مجموعة من سماعات الرأس مع محول خاص يمكن إدخاله في مقبس الشحن، مما يعني أنه لا يمكنك شحن هاتفك والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت، ما لم يكن لديك شاحن لاسلكي، وذلك لأن أبل أوقفت وجود مقبس لسماعة الرأس.

كما أن أرخص AirPods على موقع Apple يبدأ بسعر 129 دولارًا.



لا يتم بيعها بالشاحن لا يتم بيعها بالشاحن لم تعد أجهزة iPhone تأتي مزودة بشواحن أيضا، منذ الطراز 12، أصبحت أجهزة iPhone مزودة بكابل USB C إلى Lightning، والذي تقول Apple إنه يسمح لها بإنشاء عبوات أصغر وبالتالي أكثر استدامة.

يمكنك فقط توصيل هاتفك بالكمبيوتر المحمول الخاص بك أو بمحول لديك بالفعل لشحنه، ولكن إذا كنت تريد محولًا من Apple لتوصيله به، فيجب عليك دفع 19 دولارًا إضافيًا.

نظرًا لأنه تم تقديمه مجانًا، فإن الرسوم الإضافية مزعجة لمستخدمي iPhone لأول مرة والذين قد لا يكون لديهم محولات أخرى يمكنهم توصيل الكابل بها.



عمر البطارية عمر البطارية يعد عمر البطارية على iPhone ليس جيدا أيضًا، وقد تمت مقاضاة شركة Apple بسبب ممارساتها السابقة المتمثلة في إبطاء أجهزة iPhone القديمة عمدًا.

بدأت مشكلة "حد البطارية" من شركة أبل في عام 2017 عندما اعترفت شركة أبل بأنها تعمل على إبطاء أجهزة العملاء عندما يقومون بتنزيل إصدارات جديدة من برامجها، قائلة إن ذلك كان لمنع بطارياتها القديمة من إغلاق الهواتف بشكل عشوائي. ومع ذلك، تساءل بعض النقاد عما إذا كانت هذه خطوة لحث الناس على شراء موديلات أحدث وأكثر تكلفة.

وقال متحدث باسم الشركة لـ Insider سابقًا: "لم نفعل أبدًا، ولن نفعل، أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات Apple عن عمد، أو تقليل تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء".

وأضاف: "كان هدفنا دائمًا هو طرح منتجات يحبها عملاؤنا، وجعل أجهزة iPhone تدوم لأطول فترة ممكنة هو جزء مهم من ذلك".





لا يوجد فرق كبير بين كل iPhoneالاختلافات بين كل طراز iPhone ليست كبيرة، حتى ابنة ستيف جوبز توافق على ذلك، ولعل الفرق بين آيفون 15 و14 أبرز مثال لذلك، حيث لا توجد إلا اختلافات بسيطة جدا، جعلت خبراء التكنولوجيا يوصون بشراء آيفون 14 بدلا من 15.