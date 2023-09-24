شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يحكم عالم الأقمار الصناعية فى الفضاء؟.. إيلون ماسك صاحب النصيب الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك ما يقرب من 7000 قمر صناعي يدور حول الأرض، والتى تخدم وظائف حيوية مثل الاتصالات والملاحة والبحث العلمي، ففي عام 2022 وحده، تم إطلاق أكثر من 150 عملية إطلاق، ما أدى إلى إرسال أدوات جديدة إلى الفضاء، ومن المتوقع إطلاق المزيد منها خلال العقد المقبل.

ولكن من يملك هذه الأشياء؟ في هذا الرسم البياني، نستخدم بيانات من اتحاد العلماء المعنيين لتسليط الضوء على رواد تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بحسب موقع visualcapitalist الأمريكى.

هيمنة SpaceX على الفضاء تعتبر شركة SpaceX، بقيادة إيلون موسك، رائدة الصناعة بلا شك، حيث تقوم حاليًا بتشغيل أكبر أسطول من الأقمار الصناعية في المدار - حوالي 50٪ من الإجمالي العالمي.

وأكملت الشركة بالفعل 62 مهمة هذا العام، متجاوزة أي شركة أو دولة أخرى، وتقوم بتشغيل الآلاف من مركبات Starlink الفضائية التي تبث الإنترنت والتي توفر اتصالاً عالميًا بالإنترنت.

ويتلقى عملاء Starlink طبقًا صغيرًا للأقمار الصناعية يوجه نفسه ليتوافق مع أقمار Starlink ذات المدار الأرضي المنخفض، وفي المركز الثاني شركة أقل شهرة، وهي شركة British OneWeb Satellites، وتعتبر الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، حكومة المملكة المتحدة من بين مستثمريها وتوفر خدمات الإنترنت عالية السرعة للحكومات والشركات والمجتمعات.

مثل العديد من مشغلي الأقمار الصناعية الآخرين، تعتمد OneWeb على SpaceX لإطلاق أقمارها الصناعية، وعلى الرغم من هيمنة ستارلينك على الصناعة، فمن المتوقع أن تواجه الشركة منافسة شديدة في السنوات المقبلة.

و يخطط مشروع Kuiper التابع لشركة Amazon لنشر 3236 قمرًا صناعيًا بحلول عام 2029 للتنافس مع شبكة SpaceX. يمكن إطلاق أول أسطول في وقت مبكر من عام 2024.

عود برنامج الفضاء الصيني وبعد الشركات الخاصة الكبرى، تمتلك الحكومات أيضًا جزءًا كبيرًا من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، تظل الولايات المتحدة هي الرائدة في إجمالي الأقمار الصناعية، عند إضافة تلك المملوكة لكل من الشركات والوكالات الحكومية معًا.

وبلغ الإنفاق الأميركي على برامج الفضاء 62 مليار دولار في عام 2022، أي خمسة أضعاف الإنفاق الثاني، الصين، ومع ذلك، قامت الصين بتسريع برنامجها الفضائي على مدى السنوات العشرين الماضية ولديها حاليا أكبر عدد من الأقمار الصناعية في المدار التابعة مباشرة للوكالات الحكومية. يتم استخدام معظمها لمراقبة الأرض والاتصالات والدفاع وتطوير التكنولوجيا.

الطلب على الأقمار الصناعية في الارتفاع على مدى العقد على الرغم من أن الإنترنت يعتبر أمرًا مفروغًا منه في المناطق الحضرية الكبرى والبلدان المتقدمة، إلا أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء العالم لم يستخدم الويب مطلقًا، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يوفر الطلب المتزايد على البيانات وظهور تقنيات ساتلية جديدة وأكثر فعالية من حيث التكلفة فرصًا كبيرة لشركات الفضاء الخاصة.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الأقمار الصناعية أربع مرات خلال العقد المقبل.