شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تشير لإعداد مخفى خاص بمحرك البحث الافتراضى على هواتف أيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة Apple، هذا الأسبوع للإدلاء بشهادته في دعوى مكافحة الاحتكار المستمرة التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل، وخلال شهادته، أشار جياناندريا على وجه التحديد إلى ميزة جديدة غير معروفة في iOS 17 تتعلق بمحرك البحث الافتراضي لجهاز iPhone.

ووجدت شركة Apple نفسها متورطة في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، والتي تركز على ما إذا كانت جوجل تسيء استخدام موقعها في صناعة محركات البحث أم لا، ولم يتم ذكر اسم شركة أبل كمدعى عليه في هذه القضية، لكن صفقة محرك البحث الافتراضي التي تقدر بمليارات الدولارات بينها وبين جوجل هي أحد الجوانب الرئيسية للمحاكمة، وفقاً لموقع 9to5mac.

تدفع جوجل لشركة Apple مليارات الدولارات كل عام للاحتفاظ بمكانتها كمحرك البحث الافتراضي على أجهزة iPhone وiPad وMac، وتعتقد وزارة العدل أن هذه الصفقة يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في إساءة استخدام جوجل الشاملة للسلطة في صناعة البحث.

وكما ذكرت بلومبرج، خلال جلسات الاستماع، أشار جياناندريا إلى أن iOS 17 أضاف إعدادًا جديدًا يسمح للمستخدمين باختيار محركي بحث افتراضيين مختلفين على أجهزتهم، أحد الإعدادات مخصص لتصفح Safari العادي، بينما الخيار الثاني الجديد مخصص للتصفح الخاص.

لا يزال جوجل هو الإعداد الافتراضي لكلا الإعدادين، الفرق هو أن لديك الآن تلك الطبقة المضافة من التحكم الدقيق لتعيين إعدادات افتراضية مختلفة لكلا وضعي تصفح Safari، ويمكنك العثور على الخيار الجديد من خلال الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات"، واختيار "Safari"، ثم البحث عن خيار "محرك البحث الخاص" الجديد، حيث يمكنك الاختيار بين Google وYahoo وBing وDuckDuckGo وEcosia.

ويعتقد أن شهادة جياناندريا لها أهمية خاصة في هذه القضية،ـ قبل انضمامه إلى Apple في عام 2018، عمل جياناندريا في جوجل لمدة ثماني سنوات وشغل منصب النائب الأول لرئيس الشركة لهندسة البحث.

ومن المقرر أيضًا أن يشهد كل من Eddy Cue وAdrian Perica من شركة Apple كجزء من القضية، وجادلت شركة آبل بأنه ليست هناك حاجة لكيو وجياناندريا وبيريكا للإدلاء بشهادتهم في القضية، لكن المحكمة لم توافق على ذلك.