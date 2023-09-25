شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام وضع Standby mode على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد أبل منك استخدام أيفون الخاص بك كشاشة ذكية، حيث يعمل وضع الاستعداد الجديد Standby mode في iOS 17 على تحويل أيفون إلى شاشة ذكية، مما يسمح للمستخدمين بعرض معلومات متنوعة مثل الوقت والطقس وحتى التحكم في أجهزتهم المنزلية الذكية دون حتى فتح قفل أيفون الخاص بهم.

ويتوفر وضع الاستعداد على جميع أجهزة أيفون التي تتلقى تحديث iOS 17، وبالتالي أيفون XS والموديلات الأحدث، بما في ذلك سلسلة أيفون 15 الأحدث.

كيفية إعداد وضع الاستعداد على أيفون كل ما عليك فعله هو وضع جهاز أيفون الخاص بك على حامل شحن MagSafe ووضعه أفقيًا، أو يمكنك تشغيله من خلال كابل الشحن ووضعه أفقيًا، على الرغم من أنك ستحتاج إلى ضبط الوضع حتى يبدأ، وعند الشحن، وقفله، ووضعه أفقيًا، سيتحول أيفون إلى وضع الاستعداد.

وإذا كانت هذه هي المرة الأولى، فسترى مطالبة لبدء استخدام وضع الاستعداد، فقط اضغط على "متابعة". سيكون هناك ثلاث طرق عرض للاختيار من بينها – عرض القطعة، أو الصور، أو الساعة، ويمكنك التمرير سريعًا لليسار للتمرير عبرها.

في طرازي أيفون 14 Pro وأيفون 15 Pro، يظل وضع الاستعداد قيد التشغيل دائمًا، نظرًا لأن هاتين المجموعتين تتمتعان بدعم العرض الدائم. وفي الوقت نفسه، في الطرز الأخرى، تنطفئ الشاشة بعد فترة وتستيقظ عند اكتشاف الحركة.

كيفية تخصيص وضع الاستعداد يمكنك تخصيص وضع الاستعداد بشكل أكبر في الإعدادات عن طريق اختيار إيقاف تشغيل الإشعارات أثناء تمكين الوضع، حيث يتم تمكين الإشعارات بشكل افتراضي، وعلاوة على ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل الوضع الليلي، الذي يضبط الشاشة على اللون الأحمر في غرفة مظلمة لجعلها أقل سطوعًا وأكثر راحة لعينيك، والذي يتم تشغيله مرة أخرى بشكل افتراضي.

لتخصيص عرض الأداة، اضغط لفترة طويلة على الساعة أو التقويم وقم بإضافة/إزالة الأدوات باستخدام رمزي الزائد والناقص، ويمكنك أيضًا اختيار صور لعرضها، وللقيام بذلك، اضغط لفترة طويلة على منتصف الشاشة واضغط على أيقونة علامة الجمع لتحديد ألبوم.

ويوفر عرض الساعة خمسة أنماط، يمكنك التمرير لأعلى ولأسفل لرؤيتها والضغط لفترة طويلة على منتصف الشاشة للتخصيص، ولتغيير لوحة الألوان، انقر فوق الدائرة البيضاء في الزاوية اليمنى السفلية.