شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إنشاء واستخدام ملصقات رسائل iPhone مع iOS 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق الرسائل على عدد من الترقيات القيمة مع تحديث iOS 17، أحد التغييرات الكبيرة هو القدرة على إنشاء الملصقات ووضعها في ذلك الرموز التعبيرية والملصقات المخصصة والملصقات المباشرة في أي مكان في الرسالة، تابع الخطوات الآتية لمعرفة كيفية إنشاء ملصقات رسائل iPhone واستخدامها مع نظام التشغيل iOS 17.

ويمكنك الآن استخدام أي من الرموز التعبيرية أو Animoji أو Memoji أو حتى ملصقات تطبيقات الطرف الثالث ووضعها في أي مكان في الرسالة.

كيفية صنع ملصقات رسائل iPhone واستخدامها مع iOS 17

1- افتح تطبيق الرسائل على هاتف iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17، اضغط على أيقونة + الموجودة على يسار حقل النص،

2- اختر الملصقات واضغط على أيقونة الملصق (بجوار أيقونة الساعة الحديثة) واختر زر "ملصق جديد" لإنشاء ملصق أو اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية أو أيقونة Memoji لاستخدام الملصقات الموجودة

3- اسحب الملصق إلى الرسالة واتركه لوضعه في المكان الذي تريدهإذا تم الضغط فقط على ملصق من درج الملصقات، فيمكنك إرساله في الرسالة مثل رمز تعبيري أو نص

وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء ملصقات مباشرة في تطبيق الصور من خلال الضغط لفترة طويلة على موضوع ما في الصورة، وتركه، ثم الضغط فوق "إضافة ملصق".