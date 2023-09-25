شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رعب الذكاء الاصطناعى.. تركيب الصور يثير غضب أهالى الفتيات بإحدى مناطق إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب سكان بلدة صغيرة في جنوب إسبانيا بحالة من الغضب الشديد بعد انتشار صور لفتيات صغيرات تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي في العديد من المدارس.

وذكرت صحيفة الباييس أن الصور، التي تم الحصول عليها بشكل رئيسي من حسابات الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرتهن بكامل ملابسهن، انتشرت في أربع على الأقل من المدارس المتوسطة الخمس في ألمندراليخو وهي إحدى بلديات مقاطعة بطليوس، التي تقع في منطقة إكستريمادورا، والتي تقع في غرب إسبانيا.

وبحسب موقع تمت معالجة الصور بواسطة تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أنشأ صورًا مزيفة جديدة تظهر الفتيات عاريات، وفقًا للتقرير، وذكرت يورونيوز أن عمليات التزييف العميق تم إنشاؤها باستخدام تطبيق مخصص لذلك، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح للمستخدمين بخلع ملابس الفتاة مجانًا.

وتم التعرف على أكثر من 20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 11 و17 سنة كضحايا في البلدة الواقعة في منطقة إكستريمادورا بغرب إسبانيا، وانكشفت القصة بعد أن استخدمت إحدى السيدات والدة إحدى الفتيات المصابات، حسابها البارز على مواقع التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى الحادثة.

وقالت في فيديو على انستجرام "عندما وصلت إلى المنزل، قالت إحدى بناتي باشمئزاز شديد "انظروا ماذا فعلوا بي"، لقد التقطوا لها صورة وجعلوها تبدو وكأنها عارية"، لقد فعلوا ذلك بها وبعشرات الفتيات الأخريات."

وقالت فتاة أخرى لوالدتها "لقد فعلوا ذلك باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي، أنا خائفة، وقد تلقته بعض الفتيات أيضًا"، حسبما ذكرت صحيفة الباييس، وسرعان ما أصبح من الواضح أن عشرات الفتيات قد تأثرن، وقام الآباء بإنشاء مجموعة على الواتساب لتقديم الدعم للضحايا.

وقالت ماريا بلانكو رايو، والدة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما، لبي بي سي نيوز إن الصور كان لها تأثير كبير على بعض الفتيات. وقالت إن البعض "لن يغادروا منازلهم".

وفي التعليق على منشورها على إنستغرام، كتبت الأديب أن الأمور "لن تبقى على هذا النحو. نحن جميعًا هنا كفريق واحد لوقف هذا الآن"، وتم التعرف على ما لا يقل عن 10 أشخاص كمشتبه بهم في القضية، وقالت الشرطة إن بعضهم يبلغ من العمر 13 عامًا أو أقل. لا يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا أن يواجهوا اتهامات جنائية في إسبانيا، وتواصل الشرطة الوطنية الإسبانية، الشرطة الوطنية، التحقيق في القضية.