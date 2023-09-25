تكنولوجيا: إصدارات MIUI 15 المستقرة متاحة للعديد من الهواتف التي لم يتم إصدارها بعد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشاع أنه سيتم إطلاق سلسلة Xiaomi 14 في شهر نوفمبر. ومن المتوقع أن تكون الهواتف الذكية الرائدة من الجيل التالي للشركة هي الأجهزة الأولى التي تحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen 3.

وستكون هذه الهواتف مصحوبة بمنتجات أخرى. ومن المحتمل أن يكون أحد هذه التطبيقات هو MIUI 15، وهو الإصدار التالي لبرنامج الهاتف المحمول من شاومي الذي يعتمد على نظام أندرويد.

وتكشف أحدث النتائج أن البرنامج قد وصل إلى القناة المستقرة للاختبارات الداخلية. ووفقًا لـ Xiaomiui، فإن إصدارات MIUI 15 المستقرة جاهزة لأغراض الاختبار الداخلي.

وقد رصد المنشور تصميمات للعديد من الأجهزة التي لم يتم إصدارها بعد. وبعض هذه الإصدارات موجودة أيضًا بإصدارات إقليمية متعددة، مثل “Globa’l” و“EEA” و“India”، بالإضافة إلى “China”.

حاليًا، يأتي MIUI 15 Stable جاهز لخمسة منتجات:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

ومن المتوقع أن يتم إصدار اثنين من طرازات Redmi K70 المذكورة أعلاه باسم Poco F6 و Poco F6 Pro في الأسواق الدولية. وبالتالي، فإن إصدارات MIUI 15 المستقرة لهذه الهواتف متاحة حاليًا في الصين والعالم والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والهند. في حين أن إصدارات سلسلة Xiaomi 14 جاهزة فقط للمنطقة الاقتصادية الأوروبية والصين.

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