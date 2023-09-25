تكنولوجيا: الكشف عن كراسي الألعاب الشبكية Razer Fujin وFugin Pro مع مساند رأس قابلة للتعديل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Razer Fujin أول كرسي شبكي للعلامة التجارية على الإطلاق. ويأتي كرسي الألعاب الجديد كمنافس لكرسي Herman Miller Aeron الذي تم الكشف عنه قبل ثلاثة عقود.

يعد Razer Fujin هو الطراز الأرخص وقد تم طرحه للبيع. في حين يعد Razer Fujin Pro هو الطراز الأعلى وسيكون متاحًا في نوفمبر 2023. وقد تم طرح Razer Fujin للبيع وبأسعار معقولة بشكل كبير.

يأتي كرسي الالعاب بقاعدة إمالة مختلفة وتستخدم إطارًا من النايلون بدلاً من سبائك الألومنيوم في الطراز Pro. وهو يحتوي ايضًا على مساند للذراعين ثلاثية الأبعاد،

يقدم كرسي Razer مسند رأس مقابل 129 دولارًا إضافيًا. ويتميز Razer Fujin Pro بميزة IMHO، وهو دعم أسفل الظهر القابل للضبط ومسند الرأس المطابق القابل للتعديل.

يحتوي الكرسي على مساند للذراعين رباعية الأبعاد تشبه ما ظهر في كرسي الألعاب السابق من Razer.

يبدو أن كراسي الألعاب الخاصة بشركة Razer هي في بعض الأحيان نسخ مقلدة لعروض العلامات التجارية الأخرى. ومع ذلك، يأتي Fujin Pro مع تأثيرات إضافية من الألومنيوم وثلاثية الأبعاد على إطاره.

يبلغ سعر Fujin وFugin Pro أقل من سعر Herman Miller Aeron، لذا يجب أن يلفت انتباه اللاعبين. كما يمكن أن يدعم Fujin Pro ما يصل إلى 300 رطل من الوزن، وهو يتمتع بضمان لمدة 5 سنوات لكل شيء باستثناء شبكة المطاط الصناعي مع ضمان لمدة عام واحد.

تحتوي كراسي الألعاب Razer الجديدة على شبكة مطاطية يسهل تنظيفها، على عكس شبكة القماش الموجودة في Aeron. ويبلغ سعر Razer Fujin و Fujin Pro حوالي 649 دولارًا و 1049 دولارًا على التوالي.

ومع ذلك، تقول Razer إن الأسعار قد تختلف بالنسبة للمنتجات بناءً على الموقع بسبب الفروق في الضرائب والرسوم الجمركية.

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