تسريب دعايا Google Pixel 8 ومزايا مذهلة تنتظرنا

Google Pixel 8 هاتف جوجل المقبل يتسرب من كل النواحي، التسريبات لا تتوقف بشأن الهاتف بداية من مواصفات ومميزات وصولًا الى التسعير المتوقع مرورًا بألوان وتصميم الهاتف، وبالمرة يتسرب الفيديو الدعائي المُحتمل للهاتف، كنت لتظن ان الأمر غريب نظرًا لكمية التسريبات لكن هذه جوجل التي تسرب لها أغرب التسريبات، مثل تجربة فتح صندوق Pixel 7 او تسريب تفكيك هاتف Pixel 6، الآن التسريب الجديد بشأن هاتف Pixel 8 وتسريب الفيديو الدعائي له، والذي حمل أبرز مزايا الهاتف التي لن أقول عنها غير انها مذهلة، فما الجديد؟

Google Pixel 8 وتسريب الفيديو الدعائي

هاتف بكسل 8 ظهر في تسريب البرومو الخاص به والذي بين مزايا الكاميرا الجديدة للهاتف، الكاميرات دعنا نقول بأنها ستنتقل الى مستوى آخر بفضل تحديث جوجل لها؛ فمن الفيديو يظهر لدينا العديد من المميزات؛ منها الـPro Mode او الوضع الاحترافي الذي يصدر لأول مرة في كاميرات جوجل والذي من شأنه نقل تجربة التصوير لمستوى آخر بالنسبة للمصورين، بالإضافة الى وجود ميزة الـNight Sight في الفيديوهات لتحسين أضواء الفيديو والتصوير الليلي للفيديوهات، ومن ثم هناك مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تبدأ من ميزة الـAudio Magic Eraser لتتخلص من كل الأصوات المحيطة والضوضاء التي تضايقك من الفيديو الذي سجلته ويظهر لنا في الفيديو مثال شخص يقوم بالعزف على التشيلو ومن ثم يقوم بالتعديل على الفيديو وازالة الأصوات الخلفية من اصوات سيارات واشخاص وغيرها من الضوضاء التي تضايقه، الميزة الثانية هي ميزة تعديل اوجه الأشخاص، المثال من الفيديو كان عبارة عن عائلة تلعب بالملاهي وتم التقاط صورة لهم وكان أحد الأوجه غير جيد، سيقترح الهاتف عدة أوجه لتغيير الوجه الذي يظهر لك، بالتالي سيظهر لك وجه مناسب جدًا لتحتفظ به في الصورة

في النهاية Google Pixel 8 سيصدر في الرابع من أكتوبر المقبل في مؤتمر جوجل القادم، والذي ستعلن فيه عن الهاتف وعن كل ما نعرفه عنه مثل المواصفات والمميزات والتي ظهرت في البرومو المُسرب، والتسعير الذي تنبأنا بشكل مسبق بأنه سيكون مرتفع عن العام الماضي، الهاتف سيصدر بـ3 الوان، النسخة العادية ستصدر باللون الرمادي والأسود والزهري بينما النسخة البرو ستصدر بألوان الأسود والأزرق والبورسلين.

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