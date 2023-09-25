شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Activision تستعد لطرح ألعاب Call of Duty لخدمة Xbox Game Pass قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Activision لإصدار ألعاب Call of Duty على Xbox Game Pass قريبًا – وهي ليست أخبارًا مفاجئة، مع الأخذ في الاعتبار أن مايكروسوفت تمضي قدمًا في عملية الاستحواذ البالغة 69 مليار دولار.

وقد شارك المستخدم @Tinosaurorex لقطة شاشة على X لرسالة تظهر عند محاولة شراء Call of Duty: Black Ops II على متجر مايكروسوفت، نص الرسالة (باللغة البرتغالية):

"تتلقى هذا العنصر مجانًا مع اشتراك الألعاب الخاص بك، استمر في التحقق منه واستخدامه إلى الأبد!

وتشير هذه الرسالة إلى أن Activision ربما تعمل بالفعل مع مايكروسوفت لإتاحة ألعاب CoD على Xbox Game Pass، وتأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من إعلان هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) أنها "راضية" عن قيام شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في ريدموند بمعالجة مخاوفها بشأن الألعاب السحابية.

وكانت هيئة أسواق المال، في ذلك الوقت، تشعر بالقلق من أن الصفقة قد تمنح مايكروسوفت سيطرة كبيرة على سوق الألعاب، لا سيما في ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول.

على الرغم من التحقيق الذي أجرته هيئة أسواق المال، واصلت مايكروسوفت المضي قدمًا في عملية الاستحواذ، وفي شهر مايو من هذا العام، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها حصلت على موافقة المفوضية الأوروبية على الصفقة، وحذت حذوها المزيد من الدول في الأشهر اللاحقة.