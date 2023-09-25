شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 25 سبتمبر، خسارة قدرها 1.38 %، في وقت كتابة هذا التقرير، تبلغ قيمة البيتكوين 26,207 دولارًا، وفي يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة البيتكوين إلى ما دون مستوى 27000 دولار، وسجلت معظم العملات المشفرة انخفاضات في الأسعار اليوم جنبًا إلى جنب مع عملة البيتكوين، وفقاً لموقع gadgets360.

كما تكبدت عملة الأثير خسارة بنسبة 0.95 % مع دخول الأصل إلى ساحة التداول للأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، حيث يبلغ سعر ETH في هذه المرحلة 1577 دولارًا وانخفضت عملة ETH، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة قيمة بعد البيتكون، إلى ما دون مستوى 1600 دولار يوم الجمعة الماضي ولم تتمكن من التعافي بعد.

سجلت Tether وBinance Coin وRipple وUSD Coin وDogecoin وCardano وSolana خسائر اليوم الاثنين.

انخفض التقييم الإجمالي لقطاع العملات المشفرة بنسبة 1% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى رأسمال قدره 1.04 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

سجل عدد قليل جدًا من العملات المشفرة أرباحًا اليوم، وتشمل هذه Monero وNear Protocol وIota وNEM وBurgerCities وGas.