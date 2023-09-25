شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تعلن عن وصول معالجات Meteor Lake لأجهزة سطح المكتب فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خالفت شركة إنتل العالمية، التوقعات والتسريبات الخاصة بشأن ما يتعلق بمعالجات Meteor Lake، بأنها لن تصل إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث أكدت أحدث المعلومات أنه سيتم إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بعد كل شيء.

تأتي المعلومات الجديدة من مقابلة أجرتها PCWorld مع ميشيل جونستون هولثاوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمدير العام لمجموعة Client Computing Group، في حدث Intel Innovation 2023.

وأشارت PCWorld إلى أن Meteor Lake تم تصميمها فقط كشريحة محمولة، دون ذكر رسمي لإصدار سطح المكتب. ثم سأل القائم بإجراء المقابلة ما إذا كان سيتم إصدار نسخة سطح المكتب قريبًا، وفقا لما أوردته Digitartlends.

وردًا على ذلك، كان جونستون هولثاوس واضحًا: "سيأتي سطح المكتب في عام 2024".

من رقائق Meteor Lake ستأتي بعد نظيراتها المحمولة، ولكن قد لا تصل هذه الرقائق على الإطلاق. على سبيل المثال، حذفت شريحة مسربة على ما يبدو كل ما ورد في Meteor Lake من خريطة طريق إنتل لعام 2023، وكان من المفترض إلى حد كبير أن هذا يعني أن Meteor Lake لن تصل إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، قد يكون الأمر ببساطة هو أن إنتل قامت بتأجيل الإطلاق إلى العام التالي.

بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن إنتل ستقوم بتحديث Raptor Lake لسطح المكتب بدلاً من إطلاق Meteor Lake على أي شيء سوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ولا شيء من هذا يؤكد متى بالضبط ستظهر شرائح سطح المكتب Meteor Lake في عام 2024، لذلك سيتعين علينا انتظار المزيد من المعلومات حول ذلك.

ولكن الأمر المؤكد هو أن الاعتراف المفاجئ بالمقابلة قد قوض التسريبات السابقة ويشير إما إلى أن الشائعات كانت خاطئة أو أن إنتل غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة.

من جهة أخرى سُئل جونستون هولثاوس، عما إذا كانت شركة Intel "ستعود إلى عصر ستكون فيه عائلة معالجات للهواتف المحمولة وعائلة معالجات منفصلة لسطح المكتب."

قال جونستون هولثاوس: "ليس هذا هو الحال". "أريد عائلة معالجات واحدة من الأعلى إلى الأسفل لكلا الفئتين.