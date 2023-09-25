شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لاستعراض بطاقة عضوية المحامين عبر "توكلنا خدمات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين.

وتستهدف استعراض بطاقة عضوية "هيئة المحامين" للمستخدمين عبر تطبيق "توكلنا" خدمات".

التعاون بين سدايا والهيئة السعودية للمحامين

شملت المذكرة بحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية لتطبيق توكلنا خدمات؛ للمساهمة في تيسير تجربة المستفيد.

هذا فضلاً عن إمكانية الاستفادة من البيانات وخدمات التكامل في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تكون التعاملات فيها رقمية بكل يسر وسهولة، ومنها: تطبيق "توكلنا خدمات" والذي أطلقته ليصبح التطبيق الرقمي الموثوق والآمن، لتسهيل جميع جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر.

خدمات نوعية متقدمة

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود "سدايا" في دعم مبادرات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية.

وقع المذكرة من جانب "سدايا" مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة "توكلنا"، صالح بن سالم مصيباح، ومن جانب "هيئة المحامين" المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي.