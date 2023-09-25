شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل موبايلك ضمنها.. 18 هاتفا لن تدعم تطبيق واتساب خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، فإن قائمة الهواتف الذكية القديمة تشمل 18 هاتفًا من شركات مختلفة وذكر واتساب في صفحة الدعم الخاصة به: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل Android".
واضافت الشركة "لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام WhatsApp. وأضاف واتساب: "سنقوم أيضًا بتحديث هذه الصفحة بانتظام للتأكد من إدراج أحدث إصدار من Android الذي ندعمه هنا".
قائمة الهواتف الذكية تشملNexus 7 (upgradable to Android 4.2)
Samsung Galaxy Note 2
HTC One
Sony Xperia Z
LG Optimus G Pro
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy Nexus
HTC Sensation
Motorola Droid Razr
Sony Xperia S2
Motorola Xoom
Samsung Galaxy Tab 10.1
Asus Eee Pad Transformer
Acer Iconia Tab A5003
Samsung Galaxy S
HTC Desire HD
LG Optimus 2X
Sony Ericsson Xperia Arc3
قبل إيقاف الدعم لنظام التشغيل الخاص بك، ستتلقى إشعارات مباشرة عبر WhatsApp مقدمًا وسيتم تذكيرك عدة مرات بمتابعة الترقية.
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