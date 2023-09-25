شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل موبايلك ضمنها.. 18 هاتفا لن تدعم تطبيق واتساب خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على بعض هواتف Android وiPhone بدءًا من الأسبوع المقبل، حيث سينهي تطبيق WhatsApp دعم بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة بدءًا من 24 أكتوبر 2023.

ووفقًا لتقارير متعددة عبر الإنترنت، فإن قائمة الهواتف الذكية القديمة تشمل 18 هاتفًا من شركات مختلفة وذكر واتساب في صفحة الدعم الخاصة به: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط من نظام التشغيل Android".

واضافت الشركة "لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة. إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام WhatsApp. وأضاف واتساب: "سنقوم أيضًا بتحديث هذه الصفحة بانتظام للتأكد من إدراج أحدث إصدار من Android الذي ندعمه هنا".





قائمة الهواتف الذكية تشملNexus 7 (upgradable to Android 4.2)

Samsung Galaxy Note 2

HTC One

Sony Xperia Z

LG Optimus G Pro

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

HTC Sensation

Motorola Droid Razr

Sony Xperia S2

Motorola Xoom

Samsung Galaxy Tab 10.1

Asus Eee Pad Transformer

Acer Iconia Tab A5003

Samsung Galaxy S

HTC Desire HD

LG Optimus 2X

Sony Ericsson Xperia Arc3