تكنولوجيا: عملية تفكيك Apple Watch Ultra 2 تكشف عن ترقية بسيطة في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملية تفكيك ساعة ابل الذكية الجديدة Apple Watch Ultra 2 عن ترقية بسيطة لسعة البطارية في الساعة الذكية، بينما لا تتضمن ساعة Series 9 أي تغيير في سعة البطارية.

أجرى موقع “iFixit” مؤخراً عملية تفكيك للجيل الجديد من ساعات ابل الذكية الذي يشمل Apple Watch Ultra 2، و Series 9، ولقد كشفت عملية التفكيك عن بعض التفاصيل التي لم توضح من ابل في إعلانها الرسمي.

وتؤكد عملية التفكيك على أن ساعة Apple Watch Ultra 2 الذكية تتضمن ترقية بسيطة في سعة البطارية عن إصدار الشركة السابق، حيث يأتي الإصدار الجديد بقدرة بطارية 564 mAh أي أكبر من الإصدار السابق بنسبة 4%.

أيضاً بالرغم من الترقية المحدودة لسعة البطارية في ساعة Ultra 2 الذكية إلا أن ابل تؤكد على أن هذا الإصدار يدعم عمر شحن يصل إلى 36 ساعة على غرار إصدار الشركة الأصلي.

كما أوضحت عملية التفكيك أحد المميزات الرئيسية في ساعة Apple Watch Ultra 2 الذكية، وهي رقاقة S9 SiP الجديدة من ابل.

من جانب أخر لا تكشف عملية التفكيك عن أي تغييرات أخرى في تكوينات ساعة Ultra 2، حيث تتوافق الساعة الذكية في التكوينات الأخرى مع إصدار الشركة الأصلي.

ولا يختلف الحال في ساعة Watch Series 9 الذكية التي تأتي أيضاً بنفس التكوينات المميزة للإصدار السابق عدا الحلقة الرغوية المميزة بتصميم من الفوم في الجهة الخلفية.

يذكر أن موقع “iFixit” أشار إلى أن ميزة “Double Tap” لا تعد ميزة جديدة، حيث تعد إختيار أخر من مميزات الوصول، كما يؤكد الموقع على أن الميزة لا تتوفر مباشرة عند إنطلاق الساعة الذكية.

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