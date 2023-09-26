تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز MatePad Pro 13.2 اللوحي بمعالج Kirin 9000s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن جهاز Huawei MatePad Pro 13.2 اللوحي الذي يضم معالج Kirin 9000s، وبطارية بقدرة 10100 mAh، ويتوفر في السوق الصيني بسعر يبدأ من 711 دولار.

يتميز جهاز MatePad Pro بشاشة OLED بحجم 13.2 إنش، ودقة عرض 1920 في 2880 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وأبعاد 3:2، وسطوع يصل إلى 1000 nits.

كما تضم شاشة الجهاز نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، ويتميز الجهاز بإطارات نحيفة في محيط الشاشة.

أيضاً يضم MatePad Pro عدد 6 من المكبرات الصوتية، مع 4 من الميكروفونات لإلتقاط الصوتيات بكفاءة في المكالمات.

كما يتميز الجهاز بسماكة 5.5مم، ووزن 580 جرام، أيضاً تأتي الكاميرة في الجهة الخلفية بتصميم دائري يتضمن اثنان من المستشعرات على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ومن المتوقع أن يضم MatePad Pro 13.2 رقاقة معالج Kirin 9000s التي قدمت في سلسلة Mate 60، ويتوفر الجهاز اللوحي بنموذج يدعم Wi-Fi فقط بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي بنظام تشغيل HarmonyOS 4، ويأتي بنظام تشغيل 10100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88W.

كما تدعم هواوي هذا الإصدار بالجيل الثالث من قلم M-Pencil stylus، ولوحة مفاتيح Huawei Smart Magnetic، على أن تتوفر هذه الملحقات للشراء بشكل مستقل.

ومن المقرر أن يتوفر MatePad Pro 13.2 بألوان الأسود والأخضر إلى جانب اللون الأبيض، بسعر يبدأ من 711 دولار.

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