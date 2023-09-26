تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن نتائج الإختبارات الأولية لرقاقة Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث كوالكوم الشهر المقبل لكشف النقاب عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن نتائج إختبارات الرقاقة المرتقبة.

قدمت ابل مؤخراً رقاقة A17 Pro التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر والتي تدعم إصدارات الشركة الجديدة من هواتف iPhone 15 Pro، وتستعد كوالكوم أيضاً لإطلاق إصدارها الجديد Snapdragon 8 Gen 3، إلا أن الرقاقة لن ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر.

وتوضح التقارير أن عملية تصنيع رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 القادمة من كوالكوم لن تؤثر على إنتاجية الرقاقة، كما كشفت التسريبات التي جاءت من Geekbench 6 Vulkan اليوم عن نتائج إختبارات Snapdragon 8 Gen 3، حيث سجلت الرقاقة 15434 نقطة، وهي نتائج أعلى من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 تأتي بكرت الشاشة Adreno 750 الذي يعزز الآداء بنسبة 50% مقارنة بكرت الشاشة Adreno 740 الذي يدعم معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ولقد إستهدفت ابل التركيز على آداء الجرافيك والألعاب في رقاقة A17 Pro الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 ستتفوق في تشغيل الألعاب.

أيضاً من المتوقع أن تأتي رقاقة كوالكوم القادمة بتعزيز في سرعة المعالجة، وكفاءة إستهلاك الطاقة، كما تؤكد التسريبات على تعزيز آداء الرقاقة في الأنوية المتعددة من 3828 إلى 7400 نقطة، وهو آداء منافس لرقاقة ابل.

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