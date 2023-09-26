شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترفع دعوى قضائية ضد شركة ناشئة تتهمها بجعل الموظفين خائفين من المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتُهمت أبل شركة Rivos، وهي شركة ناشئة، بسرقة أسرار شرائح معالجاتها، وذلك من خلال سرقة الموظفين الذين أخذوا معهم "بيانات من مواصفات النظام على الرقاقة وملفات التصميم الحساسة"، وفقاً لموقع 9to5mac.

وتقول الدعوى المضادة إن القيود التي تفرضها شركة آبل على الموظفين الباحثين عن عمل في مكان آخر واسعة للغاية، وتهدف إلى جعل الموظفين خائفين من مغادرة الشركة.

دعوى قضائية تتعلق بأسرار شريحة أبل

وتعود الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أبل إلى شهر مايو الماضي، وتتهم موظفي أبل السابقين باستخدام محركات أقراص USB، وAirDrop، والحسابات السحابية، وحتى نسخة احتياطية من Time Machine لسرقة المعلومات السرية.

ورفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد شركة ناشئة متخفية تدعى Rivos بتهمة صيد المهندسين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات الشركة السرية، ووفقًا للشكوى، تعتقد شركة آبل أن الموظفين السابقين سرقوا معلومات الملكية بناءً على طلب شركة Rivos كجزء من عملية التوظيف.

استخدم البعض محركات أقراص تخزين USB متعددة لتفريغ المواد إلى الأجهزة الشخصية، ووصلوا إلى المواصفات الأكثر ملكية لشركة Apple والمخزنة ضمن تطبيقات التعاون، واستخدموا AirDrop لنقل الملفات إلى الأجهزة الشخصية، وقام آخرون بحفظ عروض تقديمية ضخمة على شرائح Apple SoC الموجودة والتي لم يتم إصدارها - والتي تحمل علامة ملكية Apple وConfidential - على محركات أقراص التخزين السحابية الشخصية الخاصة بهم، حتى أن أحدهم قام بعمل نسخة احتياطية كاملة من Time Machine لجهاز Apple الخاص به بالكامل على محرك أقراص خارجي شخصي.

ورفضت المحكمة هذا الادعاء، لكنها سمحت لشركة أبل برفع دعوى قضائية.

Apple

Rivosمقابل

ذكرت بلومبرج أن شركة Rivos ترد الآن بدعوى مضادة، الدعوى المضادة التي رفعتها شركة Rivos وستة موظفين سابقين في شركة Apple يوم الجمعة تجادل بأن اتفاقيات عدم الإفصاح وعدم الالتماس "الواسعة النطاق" الخاصة بشركة Apple غير قابلة للتنفيذ.

قالت شركة Rivos: "خوفًا من أي تهديد بالمنافسة المشروعة في السوق، وأملًا في تخويف وإرسال رسالة إلى أي موظف قد يجرؤ على ترك شركة Apple للعمل في مكان آخر، لجأت شركة Apple إلى محاولة إحباط الشركات الناشئة الناشئة من خلال إجراءات مانعة للمنافسة، بما في ذلك تقييدها بشكل غير قانوني".

يكمن جوهر النزاع في ما يمكن لشركة Apple أن تأمر موظفيها السابقين بالحفاظ عليه سراً، الخطط المحددة حول المنتجات المستقبلية، بالإضافة إلى الأسرار التجارية الخاصة بشركة Apple، ليست محل شك: يتفق الجانبان على أنه يحق لشركة تصنيع iPhone الحفاظ على سرية هذه الأمور.

ومع ذلك، يقول Rivos إن شركة آبل تذهب إلى أبعد من ذلك، وتريد حماية كل ما تعلمه الموظفون خلال فترة وجودهم في أبل، سواء كانت المعلومات ملكية فكرية لشركة أبل أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن عقد عدم المنافسة الذي أبرمته شركة أبل - والذي يحد من قدرة الموظفين السابقين على الحصول على مناصب مع منافسين مباشرين - "مصمم لتهدئة حركة الموظفين والمنافسة، وتستخدمه أبل".

والقضية مشابهة لقضية جيرارد ويليامز الثالث، مهندس الرقائق الرئيسي السابق لشركة أبل، في عام 2019، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بخرق عقد عمله من خلال أخذ أسرار الشركة لتشغيل رقاقة Nuvia الناشئة، رد ويليامز على ذلك، مشيرًا إلى أن شرط عدم المنافسة الخاص بشركة Apple غير قابل للتنفيذ.