شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق .. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 15 Pro وiPhone 14 Pro والان مع تفاصيل الخبر
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
- رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
- ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
- الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A16 Bionic
الرامات: 6GB
نظام التشغيل: iOS (16.×)
البطارية: 3200 mAh
الكاميرا الخلفية:
- رئيسية : بدقة 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
- ثانوية: بدقة 12 MP (Telephoto, OIS, PDAF)
- الثالثة :بدقة 12 MP (Urtla-wide, PDAF)
الكاميرا الأمامية: 12 MP (Time-of-Flight (ToF), Autofocus, HDR)
الأبعاد: تبلغ 147.46 × 71.45 × 7.85 ملم
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