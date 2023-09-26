شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إلغاء متابعة قناة واتساب.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت واتساب رسميًا ميزة القنوات الخاصة بها، تتيح هذه الميزة الجديدة للأفراد تلقي التحديثات المهمة بطريقة أكثر تخصيصًا، وتؤكد شركة ميتا، الشركة الأم لتطبيق واتساب، على هدفها المتمثل في إنشاء خدمة بث خاصة باستخدام ميزة قنوات واتساب.

ما هي قنوات الواتساب؟ تعمل ميزة القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، ما يمكّن المسئولين من مشاركة مجموعة متنوعة من المحتوى بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

وتعمل الشركة بنشاط على تطوير دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في اكتشاف القنوات التي تتوافق مع تفضيلاتهم.

سيمكن هذا الدليل المستخدمين من استكشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية المفضلة وتحديثات السلطة المحلية والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار الانضمام إلى قنوات واتساب من خلال اتباع روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو عبر الإنترنت.

إلغاء متابعة قناة على واتساب إذا كنت ترغب في إلغاء متابعة قناة، فيمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكنك اختيار إلغاء متابعة القناة في أي وقت.

عند إلغاء المتابعة لن تتلقى إشعارات أو ترى تحديثات في قسم القنوات ضمن علامة تبويب التحديثات

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي

انتقل إلى علامة التبويب التحديثات

افتح القناة التي ترغب في إلغاء متابعتها

اضغط على قائمة النقاط الثلاث وحدد إلغاء المتابعة

قم بالتأكيد بالضغط على إلغاء المتابعة