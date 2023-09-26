شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنقل إنتاج iPhone من الصين إلى الهند وتهدف لـ 40 مليار دولار فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Apple بنقل ما قيمته 7 مليارات دولار من إنتاج iPhone من الصين إلى الهند، وفقًا لمسئول حكومي لم يذكر اسمه في تقرير جديد، بحسب ما جاء على موقع 9to5mac.

ويقول المسئول نفسه إن شركة أبل تخطط للوصول إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تقوم الشركة بتسريع خططها لتقليل اعتمادها على الصين.

لقد كانت حاجة شركة آبل إلى تقليل اعتمادها على الصين كمركز تصنيع واضحة لسنوات عديدة، لكن تأثير الوباء في أكبر مصنع لتجميع هواتف iPhone في العالم أكد بالفعل على المشكلة، وتشير التقديرات إلى أن الاضطراب المرتبط بـCOVID-19 كلف الشركة مليار دولار أسبوعيًا.

ويُنظر إلى الهند على أنها الأمل الرئيسي لشركة أبل عندما يتعلق الأمر بنقل الإنتاج خارج الصين، أشار تقرير العام الماضي إلى أنه يمكن تصنيع ربع جميع أجهزة iPhone في الهند بحلول عام 2025، وأشار تقرير لاحق إلى أن هذا قد يرتفع إلى نصف جميع أجهزة iPhone بحلول عام 2027.

لقد علمنا في وقت سابق من هذا العام أن شركة Foxconn، الشركة الرئيسية لتجميع أجهزة iPhone التابعة لشركة Apple، قد بدأت في إنشاء مصنعين جديدين لأجهزة iPhone في الهند، وأن الحوافز الحكومية الجديدة تعني أنه من المتوقع أيضًا أن يبدأ إنتاج iPad هناك قريبًا.

7 مليار دولار قيمة إنتاج iPhoneفي الهند

تخطط شركة Apple، صانعة أجهزة iPhone، لزيادة الإنتاج في الهند بأكثر من خمسة أضعاف إلى حوالي 40 مليار دولار، في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، وفقًا لمصادر حكومية، وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الشركة تجاوزت علامة الإنتاج البالغة 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية.

في نفس السنة المالية، بلغ إجمالي إنتاج iPhone من شركة أبل 191 مليار دولار، مما يجعل الهند نسبة صغيرة جدًا من إجمالي الإنتاج حاليًا، ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن سعي شركة أبل إلى زيادة إنتاج iPhone في الهند بشكل كبير مع استمرار التوترات مع الصين.

تغيير كبير هذا العام في أبل

بدأت شركة آبل العام الماضي إنتاج iPhone 14 في الهند في غضون أسابيع من الإطلاق، ونجحت هذا العام في إطلاق إنتاج iPhone 15 بشكل متزامن.

لأول مرة، ستبيع شركة Apple طرازات iPhone جديدة مصنوعة في الهند في يوم الإطلاق (عبر بلومبرج)، وهذا يعني أن جهاز iPhone 15 الذي تشتريه في 22 سبتمبر كان من الممكن أن يتم تصنيعه في الهند، وهي علامة على أن البنية التحتية لسلسلة التوريد العالمية لشركة Apple تتخذ خطوات مهمة للتوسع خارج الصين.