شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية ضبط إعدادات خصوصية الإعلانات الجديدة فى Chrome والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إدارة خصوصيتك عبر الإنترنت أمرًا في غاية الأهمية، ويدعي Google Chrome، أحد متصفحات الويب الأكثر استخدامًا، فهو مخصص لتعزيز سلامتك عبر الإنترنت وحماية خصوصيتك أثناء تصفحك عبر الإنترنت، ومع تقديم الميزات الجديدة، أصبح لديك الآن المزيد من التحكم في كيفية استهداف المعلنين لك بالإعلانات.

وقد أصبحت هذه الميزات متاحة تدريجيًا على كل من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Android، ما يوفر لك تجربة إعلانية مخصصة تحترم تفضيلاتك، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إدارة إعدادات خصوصية إعلانك في Chrome والتأكد من حصولك على تجربة إعلانية مخصصة تتوافق مع تفضيلاتك. اتبع التعليمات 1. الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلانقبل أن تتمكن من ضبط تفضيلات إعلاناتك في Chrome، يتعين عليك الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلانات. إليك الطريقة: 1. الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلانقبل أن تتمكن من ضبط تفضيلات إعلاناتك في Chrome، يتعين عليك الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلانات. إليك الطريقة:

افتح Chrome: على جهازك، حدد موقع تطبيق Chrome وافتحه.

انتقل إلى الإعدادات: في الزاوية العلوية اليمنى من واجهة Chrome، سترى ثلاث نقاط رأسية. اضغط على هذه النقاط لفتح القائمة، ثم حدد "الإعدادات".

الخصوصية والأمان: في قائمة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر على "الخصوصية والأمان". يتيح لك هذا الخيار التحكم في جوانب مختلفة من خصوصيتك على الإنترنت.

خصوصية الإعلان: ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، ستجد خيارًا يسمى "خصوصية الإعلان". اضغط عليها للوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلان.

2. إدارة ميزات الإعلانبمجرد الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلان، يمكنك إدارة ميزات إعلانية معينة وفقًا لتفضيلاتك. هيريس كيفية القيام بذلك:

حدد ميزة الإعلان: ضمن قسم "خصوصية الإعلان"، سترى قائمة بميزات الإعلان التي يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تحدد هذه الميزات كيفية تعامل Chrome مع المعلومات المتعلقة بإعلانك. اختر ميزة الإعلان التي ترغب في تخصيصها من خلال النقر عليها.



حظر المواضيع: لمنع مشاركة مواضيع إعلانية معينة مع مواقع الويب، اتبع الخطوات التالية: حظر المواضيع: لمنع مشاركة مواضيع إعلانية معينة مع مواقع الويب، اتبع الخطوات التالية: - افتح Chrome: على جهازك، قم بتشغيل تطبيق Chrome.

3. إدارة موضوعات الإعلانيقوم Chrome بتخصيص تجربتك الإعلانية من خلال ملاحظة اهتماماتك بناءً على مواقع الويب التي تزورها وعدد مرات زيارتك لها. يمكنه مشاركة ما يصل إلى ثلاثة موضوعات مع مواقع الويب لضمان مشاهدة الإعلانات ذات الصلة. ومع ذلك، يمكنك حظر المواضيع التي لا تريد مشاركتها. إليك الطريقة:

- إعدادات الوصول: اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من متصفح Chrome لفتح القائمة، ثم حدد "الإعدادات".

- انتقل إلى خصوصية الإعلان: في قائمة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر على "الخصوصية والأمان".

- حدد موضوعات الإعلان: ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، ستجد "خصوصية الإعلان" و"موضوعات الإعلان". اضغط على "موضوعات الإعلان" لإدارة اهتماماتك الإعلانية.

- حظر المواضيع: ضمن "موضوعاتك"، سترى قائمة بالموضوعات بناءً على سجل التصفح الحديث. حدد المواضيع التي ترغب في حظرها.