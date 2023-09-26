شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مشاركة موقعك فى تطبيق الرسائل على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Apple أكبر تحديث للبرنامج لهذا العام، iOS 17 مع عدد كبير من الميزات الجديدة، إلى جانب وضع الاستعداد وNameDrop والميزات الجديدة الأخرى، يوفر آخر تحديث لنظام iOS 17 من Apple أيضًا ميزة أمان سهلة الاستخدام تسمى "Check-In".

ففي محادثة iMessage على تطبيق الرسائل، يمكنك السماح للآخرين بمعرفة مكانك (أو معرفة مكانهم) باستخدام مشاركة الموقع.

مشاركة موقعك وتحديثه تلقائيًا عند مشاركة موقعك في محادثة بالرسائل، يتم تحديثه في الوقت الفعلي مباشرة في المحادثة. عندما يسأل شخص ما "أين أنت؟"، يمكنك مشاركة موقعك من خلال الضغط على الموقع الحالي (فوق لوحة المفاتيح)، أو القيام بما يلي:

- افتح تطبيق الرسائل على iPhone.

- ابدأ رسالة جديدة أو افتح محادثة، ثم قم بأحد مما يلي:

- اضغط على زر التطبيقات، اضغط على موقع، ثم اضغط على مشاركة.

- اضغط على اسم الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه في الجزء العلوي من المحادثة، ثم اضغط على مشاركة الموقع أو مشاركة موقعي.

- حدد المدة التي تريد مشاركة موقعك خلالها.

- اضغط على"لأجل غير مسمى" إذا كنت تريد مشاركة موقعك إلى أن تتوقف عن مشاركته يدويًا.

- اضغط على زر إرسال لإرسال موقعك، (أو اضغط على زر إزالة التطبيق من الرسالة إذا غيَّرت رأيك).