شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق iPad Mini 7 قبل نهاية العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإصدار الجيل السابع من جهاز iPad mini قبل نهاية العام، وذلك بناءً على تقرير جديد صادر عن DigiTimes.

وفي مقال يناقش ركود الطلب العالمي على الأجهزة اللوحية في النصف الثاني من عام 2023، توقع المنفذ الذي يقع مقره في تايوان زيادة طفيفة في حصة Apple في السوق بسبب طلبات شراء جهاز iPad "صغير الحجم" في الربع الرابع، وفقاً لموقع macrumors.

وفي الربع الثاني، شهدت شحنات iPad انخفاضًا متسلسلًا أعلى من تلك الخاصة بالأجهزة اللوحية غير iPad، مما أدى إلى انخفاض حصة شحنات iPad المجمعة لربعين متتاليين، ومع ذلك، فإن الحصة سترتفع تدريجياً خلال النصف الثاني بسبب احتياجات تجديد مخزون أبل في الربع الثالث وطلبات شراء جهاز آيباد جديد صغير الحجم في الربع الرابع، حسبما تظهر الأرقام.

وتحصل DigiTimes على معلوماتها من الموردين الذين يقومون بتصنيع قطع غيار لأجهزة iPhone ومنتجات Apple الأخرى، وغالبًا ما توفر مصادره معلومات موثوقة، لكن الموقع لديه سجل مختلط عندما يتعلق الأمر بتفسير تلك المعلومات وفك خطط Apple بدقة، وغالبًا ما يكون من الأفضل عرض المعلومات من الموقع بشيء من الشك حتى يتم تأكيد المعلومات بمصادر إضافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشائعات.

ومع ذلك، أفاد مارك جورمان من بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن تحديث iPad mini مع "زيادة في المواصفات" ليس مستبعدًا، في الشهر الماضي، أشار المسرب المعروف باسم "ShrimpApplePro" أيضًا إلى وجود جهاز iPad mini من الجيل السابع قيد العمل في شركة Apple، وقال إنهم رأوا دليلاً على أن طراز iPad جديدًا واحدًا على الأقل قادم هذا العام.

يحتوي الجيل السادس من iPad mini‌ حاليًا على شريحة A15 Bionic، بينما يستخدم iPhone 15 وiPhone 15 Pro الجديدان شريحة A16 وA17 Pro، على التوالي، يمكن أن تتضمن زيادة طفيفة في المواصفات أيضًا ترقيات للكاميرات الأمامية والخلفية، مما قد يؤدي إلى جلب ميزات مثل Photonic Engine إلى ‌iPad‌ لأول مرة.

جلبت أحدث طرازات iPad Pro ترقيات الاتصال مثل Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3 إلى ‌iPad‌ لأول مرة، لذلك يبدو من المحتمل جدًا أن تشق هذه الإمكانات طريقها أيضًا إلى ‌iPad mini في التحديث التالي‌.