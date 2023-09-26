تكنولوجيا: نيسان تكشف عن مفهوم جديد للسيارة الكهربائية يجمع بين الألعاب والقيادة العملية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت نيسان عن مفهوم سيارة جديدة يسمى Concept 20-23، وذلك احتفالاً بمرور 20 عامًا على إنشاء استوديو التصميم الخاص بها في لندن.

وتعتبر هذه ليست مجرد سيارة كهربائية أخرى (EV)؛ بل انهت مزيج من سباقات Formula E والألعاب عبر الإنترنت والقيادة العملية داخل المدينة. وقد تم تصميم السيارة من قبل المواهب الشابة في Nissan Design Europe، وتهدف السيارة إلى أن تكون شيئًا يرغب الناس في قيادته في شوارع المدينة، وتحديدًا في لندن.

تتميز السيارة بتصميم هاتشباك بثلاثة أبواب مع ميزات خاصة لتحسين كيفية تحركها في الهواء. وعلى سبيل المثال، تقوم الحواف العميقة في الأمام والخلف بتوجيه الهواء لتبريد المكابح، مما يجعل السيارة أكثر كفاءة.

ومن الجانب تظهر السيارة بعجلات كبيرة مدمجة في أقواس منتفخة. تحتوي هذه الأقواس على فتحات خاصة للمساعدة في تقليل مقاومة الرياح، بهدف تحقيق الكفاءة مرة أخرى.

يحافظ التصميم الداخلي للسيارة على بساطة الأمور، حيث يضم شاشتين فقط تعرضان المعلومات المهمة.

ووفقًا لنائب الرئيس الأول للتصميم العالمي في نيسان، ألفونسو ألبايسا، فإن السيارة الاختبارية 20-23 تم تشكيلها من خلال عالم السباقات عبر الإنترنت. ويهدف هذا النهج الجديد إلى ربط الحياة في المدينة الحديثة بإثارة الألعاب عبر الإنترنت، كل ذلك مع الحفاظ على الانبعاثات عند مستوى الصفر.

وفي الوقت الحالي، لم تشارك نيسان تفاصيل حول النظام الكهربائي للسيارة أو ما تخطط للقيام به مع هذا المفهوم على المدى الطويل. ولكن من الواضح أنها ستؤثر على سيارات نيسان الكهربائية المستقبلية، حيث تقدم مزيجًا من التصميم الرياضي والميزات العملية للقيادة في المدينة.

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