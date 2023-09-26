تكنولوجيا: تحديث HarmonyOS 4.0 يصل إلى أكثر من 60 مليون جهاز هواوي في أقل من شهرين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن HarmonyOS 4.0، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، في 4 أغسطس.

وقد جلب التحديث الجديد العديد من التغييرات على واجهة المستخدم، بالإضافة إلى ميزات وتحسينات جديدة. وقامت شركة هواوي بطرح التحديث الجديد بسرعة على الأجهزة المؤهلة.

في وقت سابق من هذا الشهر، علمنا أن 10 مليون هاتف ذكي وجهاز لوحي من هواوي سوف يعمل بالفعل بنظام HarmonyOS 4.0. واليوم، أكدت الشركة أن نظام قد شق طريقه الآن إلى أكثر من 60 مليون جهاز.

وأعلنت شركة هواوي عن 60 مليون عملية تثبيت لنظام HarmonyOS 4 على هواتف هواوي الذكية والأجهزة اللوحية في حدث إطلاق المنتج الرئيسي لخريف 2023 اليوم.

وقالت الشركة إنها ستضيف في المتوسط ​​1.2 مليون مستخدم جديد كل يوم. ويأتي هذا بعد أقل من شهرين من الإعلان الرسمي عن النظام.

يأتي HarmonyOS 4.0 مع العديد من التغييرات الملحوظة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من قوالب السمات الغنية وتصميمات التخطيط المنمقة. يمكنك تحديد ألوان أيقونات التطبيق الخاص بك وتعيين خلفيات الرموز التعبيرية والشاشات الرئيسية عن طريق اختيار الرموز التعبيرية المفضلة لديك.

كما يتيح لك التحديث إدارة إشعاراتك بشكل أفضل من خلال تجميعها معًا وفرزها حسب الأهمية. وتم الآن تجميع الإشعارات الخاصة بالتطبيق نفسه في بطاقات ديناميكية حتى تتمكن من رؤية المزيد من المعلومات حول كل إشعار دون الحاجة إلى فتحه.

كما يتيح لك HarmonyOS 4.0 أيضًا تحديد النص والصور عن طريق النقر المزدوج ثم الضغط لفترة طويلة لتحديدها.

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