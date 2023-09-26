تسريب سعر ساعة Pixel Watch 2 وتظهر بلون اسود بالكامل

تسريبات جوجل لا تنتهي انها كالأمطار، ساعة Pixel Watch 2 تحصل هي أيضًا على تسريب جديد يخص سعرها بالتحديد، الساعة التي نتوقع ان تصدر في الرابع من أكتوبر لهذا العام مصاحبة لهواتف Pixel 8 لازالت تتسرب مثل ان تسرب لها من فترة أوجه الساعة المختلفة الخاصة بها، ومن ثم كان هناك الكلام عن المواصفات والتصميم، ولكن ما تسرب في الفترة الأخيرة هو السعر الخاص بها، حيث سرب السعر صحفي من موقع WinFuture ونشر الأسعار المتوقعة داخل المملكة البريطانية، فما التفاصيل؟

سعر Pixel Watch 2 المُسرب

بناء على تسريب Roland Quandt الصحفي في موقع WinFuture فساعة جوجل الجديدة قد يبلغ تسعيرها دخل المملكة البريطانية حوالي 350 جنيه استرليني مقارنة بسعر 340 جنيه استرليني لسعر الجيل الأول الآن، أعني ارتفاع سعر الساعة بـ10 جنيهات استرلينية أفضل من الارتفاع الكبير في سعر الـGoogle Pixel 8، سعر الساعة غير سيء بشكل عام فهي من أفضل الساعات التي تعمل بنظام Wear OS من جوجل في منافسة ساعات Galaxy Watch القوية.

بالنسبة للساعة فهي لازالت شبيهة بالجيل الأول فلازالت ساعة Pixel Watch 2 تحمل الشاشة التي تشبه تصميم القبة الكبيرة بحجم 1.2 بوصة من نوع OLED دائرية الشكل بدقة 384×384، بالتالي الساعة شبيهة بشكل كبير للجيل الأول ولذلك يبدو ان التحديثات المهمة موجودة بداخل الساعة، بمعالج أقوى وأفضل مع دعم الـUWB او Ultra-Wideband بالإضافة الى مستشعر مخصص لقياس مستويات التوتر ومستشعر لقياس درجة حرارة الجلد نفس الموجود في ساعة Fitbit Sense 2، وبالتأكيد ستصدر بنظام Wear OS 4 على الساعة بشكل تلقائي، الذي سيجلب تحديثات في الواجهة وبعض التحسينات الخاصة بالسوفتوير.

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