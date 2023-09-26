شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف عن روبوت شبيه بالبشر يمارس رياضة اليوجا .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض روبوت تسلا Optimus الذي يشبه الإنسان مهاراته في اليوجا، حيث أثار إعجاب وسائل التواصل الاجتماعي محققا توازنًا وتنسيقًا مثيرين للإعجاب، وتظهر اللقطات التي تم نشرها على X (تويتر سابقًا) بواسطة Tesla Optimus، وشاركها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الروبوت ذو الساقين وهو يقوم بعدة مهام بما في ذلك الموازنة على ساق واحدة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهر Optimus المرونة والتوازن من خلال بعض أوضاع اليوجا الأساسية، حيث يظهر النص على هذه اللقطات عبارة : "بعد يوم طويل من العمل، حان وقت التمدد!"

وتعمل شركة تسلا على تطوير الروبوت الخاص بها لبعض الوقت، لكن هذا التحديث الأخير يوضح مدى سرعة تقدم التطوير منذ ظهوره لأول مرة بشكل أقل إثارة للإعجاب في عام 2022.

كشف إيلون ماسك عن نموذج أولي مبكر لأوبتيموس، كجزء من يوم تسلا للذكاء الاصطناعي 2022، على الرغم من أنه لا يمكنه في ذلك الوقت فعل أكثر من المشي عبر المسرح والتلويح.

ويبدو أن الإعلان الأخير كان يهدف إلى تعزيز حملة التوظيف لقسم الروبوتات في تسلا، ويُظهر رابط لصفحة وظائف الشركة في الملف الشخصي لـ Tesla Optimus إعلانات لما يقرب من 100 وظيفة متاحة تعمل على تطوير الروبوتات.

يعرض الروبوت أيضًا تطورات برمجية مثيرة للإعجاب من التحديثات السابقة حيث أعلن الحساب الرسمي لـ Tesla Optimus أنه يمكنه الآن "المعايرة الذاتية" باستخدام فقط الرؤية و"أجهزة تشفير الموضع المشترك".

وهذا يعني أن Optimus يمكنه أن ينظر ليرى أين توجد ذراعيه وأرجله، ويتعلم كيفية تنفيذ المهام بدقة، ويضع أوبتيموس هذه المعايرة موضع التنفيذ من خلال فرز الكتل الملونة في صواني مختلفة، والعمل بسرعة حتى عندما يقوم الباحث بإبعاد الكتل عن طريق الروبوت.

يعد هذا النوع من الفرز البسيط خطوة أساسية نحو مهمة تسلا الرسمية لإنشاء "روبوت آلي ذو أغراض عامة وذو دواستين ومستقل قادر على أداء مهام غير آمنة أو متكررة أو مملة مثل أعمال المصنع.

قال إيلون ماسك سابقًا إن الروبوت يمكن بيعه في السوق مقابل أقل من 20 ألف دولار، مما يعني أن التكرارات المستقبلية لـ Optimus يمكن أن تعمل عبر المستودعات والمصانع كبديل رخيص للعمال البشريين.

ومع ذلك، فإن وراء كل هذه الحركات البارعة ومآثر التوازن، تكمن تطورات البرمجيات التي جعلت من الممكن تحقيق مثل هذا التقدم السريع في القدرات الروبوتية.

يستخدم Optimus نوعًا من الذكاء الاصطناعي يسمى الشبكة العصبية، وهي سلسلة من الخوارزميات المتصلة التي تحاكي الطريقة التي تعمل بها الخلايا العصبية في الدماغ البشري معًا لاتخاذ القرارات وفهم العالمK ,تعمل الشبكات العصبية على تحسين نفسها من خلال التعلم على كميات هائلة من البيانات التي يتم تغذيتها في البرنامج.