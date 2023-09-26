تكنولوجيا: شركة Razer تكشف عن خط جديد من مصابيح Gamer Room ومصابيح الإضاءة وشرائط الإضاءة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer عن مجموعة جديدة من مصابيح الألعاب والمصابيح الكهربائية وشرائط الإضاءة. وتعتبر هذه هي أول غزوة للعلامة التجارية في هذا الجزء من النظام البيئي للألعاب.

تؤكد مصابيح الإضاءة RGB الجديدة من Razer على الحمض النووي للعلامة التجارية المتمثل في توفير RGB في مجموعة واسعة من المنتجات.

تتكون مصابيح Razer Aether من مصباح Aether، وAether Lamp Pro، ومصابيح Aether، وشرائط Ather Light. وقد تم الإعلان عن المنتجات الجديدة في حدث RazerCon2023.

تندرج منتجات Razer الجديدة ضمن فئة Gamer Room. وهي عبارة عن مجموعة من أضواء Chroma RGB التي تساعد على تضخيم محطة معركة اللاعب، وفقًا لـ Razer.

يتميز مصباح Aether بإضاءة منطقة واحدة، على عكس الإصدار Pro الذي يتميز بإضاءة متعددة المناطق. في حين ان Aether Lamp Pro عبارة عن اثنين من المصابيح المكتبية التي يمكن مزامنتها مع نظام الإضاءة في المنزل.

يمكن تخصيص مصابيح Aether Lightbulbs وشرائط الإضاءة باستخدام تطبيق Razer Gamer Room. وتأتي جميع مصابيح Razer الجديدة متوافقة مع Matter وسيتم دمجها بسلاسة في أي نظام منزلي ذكي.

كما تعمل الأضواء مع أي محاور منزلية ذكية أخرى تدعم Matter وتوفر دعمًا للمساعد الصوتي.

يبلغ سعر Aether Lamp حوالي 80 دولارًا بينما يأتي Aether Lamp Pro بسعر 130 دولارًا. وتبلغ تكلفة المصابيح الكهربائية 50 دولارًا لكل منها بينما يبلغ سعر شريط الإضاءة 130 دولارًا.

يحتوي شريط الضوء على موسع بطول 3 أقدام بتكلفة 30 دولارًا. وسيتم إطلاق جميع المصابيح الكهربائية الثلاثة خلال الربع الرابع من عام 2023.

المصدر

اعلان





