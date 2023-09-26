فيديو يُظهر عملية تفكيك آيفون 15 برو والمكونات الداخلية وسعة البطارية

شاركت قناة PBKreviews الشهيرة عبر موقع يوتيوب عملية تفكيك آيفون 15 برو، وهذا منحنا نظرة أوضح داخل هاتف آبل الجديد والتصميم الداخلي له ونقاط الصيانة والتخصيص الخاصة به، شيء طبيعي يقوم به أصحاب قنوات يوتيوب من أجل اختبار الهاتف بعد كل هاتف جديد، ولكن هذا يوضح لنا بعض الأشياء التي لا تُعلنها Apple بشكل صريح على المسرح.

تفكيك آيفون 15 برو

أظهرت عملية التفكيك، ان آيفون 15 برو يمتلك تصميم داخلي يشبه إلى حد كبير تصميم الاصدار السابق آيفون 14 برو ولكن الاختلاف الذي لا يعرفه الكثير من المستخدمين، هو وجود هيكل متوسط ​​الإطار مُعاد تصميمه يسمح بإزالة اللوحة الزجاجية الخلفية بسهولة من الجهاز أثناء التفكيك وبالتالي تُصبح عملية الإصلاح ارخص وأسهل من ذي قبل، وهكذا عندما ترغب في استبدال الزجاج الخلفي للهاتف، كل ما عليك فعله هو تسخين الجزء الخلفي، ونزع الزجاج وفصل الكابل المرن من الجانب الخلفي للوحة التي تحتوى ايضا على شحن ماجسيف وفلاش ليد وموصلات خاصة بالميكروفون.

بطارية ايفون 15 برو

كما اتضح ايضا ان ايفون 15 برو لأبل مزود ببطارية تبلغ سعتها 3274 مللي أمبير، وهو ما تم الكشف عنه من مصادر مختلفة الفترة الماضية. وتلك السعة تعني ان بطارية ايفون 15 برو أكبر بنسبة قليلة من بطارية آيفون 14 برو (تعمل بسعة 3200 مللي أمبير). ومع ذلك قالت أبل أن كلا الجهازين يتمتعان بنفس عمر البطارية، بجانب القدرة على العمل إلى ما يصل إلى 23 ساعة من تشغيل الفيديو دون اتصال بالإنترنت.

ايضا، لم تُظهر عملية تفكيك آيفون 15 برو، اي شئ حول نظام العدسات الرباعية الجديد الذي كشفت عنه آبل، حيث يعتبر هذا النظام حصريا لجهاز ايفون 15 برو ماكس والذي يمنحه القدرة على عمل زووم (تقريب) بصري وحتى 5x لالتقاط صور مذهلة من مسافات بعيدة بشكل سهل ودون اي عوائق او تشوهات في تلك الصور. علاوة على ذلك، الغطاء الداخلي الخاص بشريحة A17 برو مصنوع من الألمنيوم ولا يحمل أي علامة بعكس غطاء شريحة ايفون 14 برو والذي كان يحمل شعار A16 Bionic.

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أخيرا، يمكنك مشاهدة الفيديو حتى تحصل على نظرة فاحصة حول آيفون 15 برو والتصميم الداخلي الخاص به، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف نرى فيديوهات تفكيك متخصصة وأكثر احترافية وتعمق لتشكيلة ايفون 15 من قبل الموقع الشهير iFixit.