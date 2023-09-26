تكنولوجيا: شاومي تكشف النقاب عن هاتفي Xiaomi 13T و 13T Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن هواتف Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، وتصميم يحاكي Redmi K60 Ultra.

هاتف Xiaomi 13T

يتميز هاتف Xiaomi 13T بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 144 Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 2600 nit.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8200-Ultra المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف 13T مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.28، وحجم بيكسل 1.22 μm، مع دعم التثبيت البصري، وفتحة عدسات f/1.9.

ويأتي مستشعر telephoto الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.9 ببعد بؤري 50مم، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2.

كما يدعم الكاميرة تقنية “Leica Authentic” التي تعزز إنتاج ألوان واقعية، مع تقنية “Leica Vibrant” التي تدعم لقطات أكثر وضوح، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة بميزة التركيز التلقائي.

ويتميز Xiaomi 13T بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويتوفر الهاتف بألوان الأخضر، والأسود وأيضاً اللون الأزرق بتصميم زجاجي في الغطاء الخلفي، كما يبدأ سعر الهاتف من 650 يورو للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

هاتف Xiaomi 13T Pro

يتميز هاتف Xiaomi 13T Pro بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 144 Hz، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار أيضاً بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Xiaomi 13T Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع HyperCharge بقدرة 120W.

ويتوفر هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً يضم كلا الهاتفين مكبرات صوتية مزدوجة مع تقنية “Dolby Atmos” الصوتية، مع نظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14، ويتوفر إصدار Pro بألوان الأخضر، والأسود، مع نموذج بتصميم جلدي Vegan باللون الأزرق بسعر 800 يورو للنموذج الرئيسي.

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