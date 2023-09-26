علوم وتكنولوجيا

"آبل" تصدر تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات الأمنية في منتجاتها

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الدمام - شريف احمد - أصدرت آبل تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها، وتوصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخة التالية:

macOS Sonoma 14
متوفر للمنتجات التالية:
Mac Studio (2022 and later)
iMac (2019 and later)
Mac Pro (2019 and later)
Mac mini (2018 and later)
MacBook Air (2018 and later)
MacBook Pro (2018 and later)
iMac Pro (2017)

التهديدات:
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
تنفيذ تعليمات برمجية
إفشاء المعلومات
هجمة حجب الخدمة (DoS)
رفع وترقية الصلاحيات.

الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت Apple توضيحًا لهذا التحديث:
https://support.apple.com/en-us/HT213940

طريقة تحديث macOS:
https://support.apple.com/ar-sa/HT201541

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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