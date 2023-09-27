شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى iPhone 15 من بره مصر .. 7 حاجات خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع منتجات Apple بجاذبية دولية، حيث غالبًا ما يميل المتحمسون والمسافرون إلى شراء أجهزة iPhone وMacBooks وApple Watches والمزيد من البلدان الأخرى، خاصة وأن أبل لا تطرح هواتفها في كافة الدول في نفس الوقت.

وفي حين أن فكرة امتلاك جهاز Apple من الخارج قد تكون مغرية، إلا أن هناك العديد من العوامل الحاسمة التي يجب وضعها في الاعتبار لضمان تجربة شراء سلسة ومرضية، وفيما يلى نقدم مجموعة من النصائح بحسب موقع TOI الهندى، الخاصة بشراء أجهزة iPhone ومنتجات Apple الأخرى من دول أخري غير دولتك.

- تحقق من السعر قبل الشراء.. هواتف أيفون ليست أرخص في كل مكان أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن منتجات Apple أرخص عالميًا في الخارج، وهذا ليس هو الحال دائما، حيث تختلف الأسعار بشكل كبير من بلد إلى آخر، ويمكن لعوامل مثل ضرائب الاستيراد وأسعار الصرف والطلب المحلي أن تؤثر على التكلفة، لذلك قم بإجراء بحث شامل للتأكد من معرفة الدولة التى تبيع هاتف أيفون بأرخص سعر.

- تجنب هواتف أمريكا بسبب شريحة eSIM تدعم أجهزة iPhone في الولايات المتحدة شريحة eSIM فقط، وهذا شيء يجب أن تضعه في الاعتبار عند شراء أجهزة iPhone من الولايات المتحدة، حيث يجب التحقق من التوافق مع تقنية شبكة الاتصالات المحلية لديك قبل الشراء.

- ميزة الاتصال الخلوي في Apple Watch في بعض الدول على الرغم من أن Apple Watch توفر اتصالاً خلويًا للمكالمات والبيانات، إلا أن هذه الميزة قد لا تعمل بسلاسة أو على الإطلاق في جميع البلدان، لذلك تحقق مما إذا كانت النطاقات المدعومة في الإصدار الخلوي من Apple Watch للبلد الذي تشتري منه الساعة ومطابقتها مع النطاقات المدعومة، وإذا كانت متطابقة، فستعمل الميزة الخلوية، أو لن تعمل، ولتكون في الجانب الأكثر أمانًا، يمكنك الحصول على إصدار GPS من Apple Watch أيضًا.

قم بشراء منتجات Apple من المتاجر الرسمية أو المعتمدة قم دائمًا بشراء منتجات Apple من متجر Apple الرسمي أو على الأقل من متجر معتمد لتجنب الحصول على منتج مزيف، ويعد هذا أمرًا مهمًا لأنك مسافر أو طلبت من شخص ما أن يحضره لك وليس لديك طريقة لاستبداله بعد وصوله.

- بعض الخدمات محظورة في بعض الدول أجهزة Apple المباعة في بعض الدول قد لا تعمل بسبب القيود الإقليمية، لذلك فإذا كانت هذه المميزات مهمة بالنسبة لك، ففكر في شراء جهاز Apple الخاص بك من مكان تكون فيه هذه المميزات غير مقيدة

-الأسعار المذكورة على موقع أبل لا تشمل الضرائب تفرض بعض الدول، ضريبة إضافية على السعر المدرج على المنتجات، فعلى سبيل المثال، سعر الطراز الأساسي لجهاز iPhone 15 البالغ 799 دولارًا لا يشمل الضرائب وسيتم تطبيق رسوم إضافية أثناء الشراء من الولايات المتحدة، وهذا، بطبيعة الحال، يمكن أن يختلف تبعا للبلد والمنطقة.