تكنولوجيا: هاتف iPhone 15 Pro Max يحتل المركز الثاني في تصنيف DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت كاميرة هاتف iPhone 15 Pro Max أن تحتل المركز الثاني في قوائم DxOMark لأفضل الكاميرات في الهواتف الذكية.

تصدر هاتف هواوي Huawei P60 Pro قوائم DxOMark كأفضل كاميرة في الهواتف الذكية المميزة، بينما جاء هاتف ابل الجديد iPhone 15 Pro Max في المركز الثاني.

ولقد أكدت نتائج الكاميرة على أفضل آداء في السطوع والتباين، أيضاً كشفت نتائج إختبارات DxOMark عن أن هاتف الأيفون يقدم أفضل آداء في التعرض، مع آداء ممتاز في لون البشرة، وأيضاً في لقطات bokeh.

وتوضح إختبارات DxOMark آداء هاتف iPhone 15 Pro Max في التصوير في الإضاءة المنخفضة، حيث قدمت الكاميرة بعض التشويش مقارنة بكاميرة Huawei P60 Pro التي إستحوذت على المركز الأول.

من جانب أخر قدم هاتف ابل أفضل آداء في تسجيل الفيديو، ودقة الألوان، مع آداء محدود في النطاق الديناميكي في اللقطات الخارجية بشكل خاص.

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