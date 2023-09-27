كيفية إعادة تعيين إعدادات الشبكات في هواتف فيفو..كلمة الشبكة هنا بالتأكيد تعني شيء؛ حيث تعني كل وسائل الإتصال التي في هاتفك؛ كالإتصال بالبلوتوث والإتصال بالإنترنت، وحتى الـ GPS، وكل ما يندرج تحت كلمة “الشبكة”..ماذا يجري له؟ يتم حذف جميع الإعدادات التي أجريت له، لتستعيد كل إعداد كما كان أول مرة، فتكون كأنك لم تتصل بشبكة واي فاي من قبل، ولا بجهازٍ ما عن طريق البلوتوث، فيتم حرفيًا إعادة تعيين كل إعدادات الشبكة لديك، وتاليًا سنتعرف على كيفية إعادة تعيين إعدادات الشبكة في هواتف فيفو

الخطوات :