شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تختبر أداة ذكاء اصطناعى لترجمة البودكاست باللغات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Spotify فى اختبار أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستسمح لمنشئي البودكاست بترجمة حلقاتهم إلى لغات مختلفة، تبنت منصة البث الصوتي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) للسماح لمضيفي البودكاست بتقديم إصدارات برامجهم تلقائيًا بلغات إضافية - مع الحفاظ على صوتهم عبر جميع الإصدارات المترجمة.

و تقول الشركة إنها تستخدم تقنية توليد الصوت التي كشف عنها مؤخرًا OpenAI، منشئ ChatGPT، لتقديم ميزة الترجمة الجديدة التي يُزعم أنها تحافظ على أسلوب المتحدث الأصلي، وفقاً لموقع gadgets360.

وأعلنت منصة البث أن الحلقات الصوتية المترجمة من منشئي البودكاست – باللغة الإنجليزية – والتي تعد جزءًا من برنامج الاختبار، ستكون متاحة بالفرنسية والألمانية والإسبانية في الأسابيع المقبلة، وستكون هذه الحلقات متاحة للمستخدمين على المستويين المجاني والمميز في جميع البلدان التي يتوفر فيها Spotify.

وتدعي Spotify أن الأداة، التي تستخدم تقنية توليد الصوت من OpenAI، قادرة على مطابقة أسلوب التحدث لمضيف البودكاست، وعلى عكس حلقات البودكاست المدبلجة، ستوفر ميزة الترجمة الصوتية تجربة أكثر شخصية وأصالة لأنها ستمنح المستمعين الإقليميين القدرة على الاستماع إلى الحلقة بصوت المضيف، وفقًا لخدمة البث المباشر.

أداة الترجمة الصوتية الجديدة قيد الاختبار بالفعل مع مضيفي البودكاست بيل سيمونز وداكس شيبرد وليكس فريدمان ومونيكا بادمان وستيفن بارتليت وستقدم المنصة قريبًا بعض حلقاتهم الحالية باللغات الفرنسية والألمانية والإسبانية.

سيتم أيضًا ترجمة الحلقات التي يصدرها القائمون على البودكاست في المستقبل تلقائيًا، وفقًا للمنصة، ويقول Spotify أيضًا أنه من المتوقع أن يحصل البودكاست الأصلي القادم لـ Trevor Noah على دعم لأداة الترجمة التلقائية عند إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.