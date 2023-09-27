شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن مشكلة تطبيق الطقس بساعات أبل بعد تحديث WatchOS 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ بعض مستخدمى ساعات أبل الذكية التى تعمل بنظام التشغيل watchOS 10 من مواجهة مشكلات تتعلق بفشل "ويدجيت" الطقس في عرض البيانات على وجه الساعة، على الرغم من أن تطبيق Weather نفسه لا يعرض مثل هذه المشكلات، وفقاً لموقع macrumors.

انتقل مستخدمو Apple Watch إلى منتديات MacRumors ومجتمع دعم Apple ومنصات أخرى لمشاركة تجاربهم، وقد سلط موقع 9to5Mac الضوء على المشكلة.

وتظهر "الويدجيت" المتأثرة فارغة في المكان الذي يجب أن تظهر فيه بيانات الطقس، ومع ذلك فإن الضغط على "الأيقونة" يكشف عن المعلومات المتوقعة في تطبيق الطقس، ويبدو أن المشكلة تحدث في نماذج مختلفة سواء كانت تعمل بنظام watchOS 10 أو تم تحديثها إلى آخر تحديث لـ watchOS 10.0.1.

وإلى أن تصدر Apple تحديثًا لتصحيح المشكلة، أحد الحلول المؤقتة التي حقق المستخدمون أكبر قدر من النجاح فيها هو فتح تطبيق Watch على iPhone وتبديل مفتاح التوقيت 24 ساعة في إعدادات تطبيق الساعة، والانتظار بضع ثوانٍ، ثم التبديل إعادته إلى وضعه الأصلي.