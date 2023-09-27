شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات ساعة Pixel Watch 2 من جوجل قبل إطلاقها فى 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب حديث عن تأكيد إطلاق Google Pixel Watch 2 عالميًا في 4 أكتوبر، جنبًا إلى جنب مع سلسلة Pixel 8 وPixel Buds Pro ، ولم تعلن الشركة بعد عن النطاق السعري للساعة الذكية، ومع ذلك، كانت هناك تقارير مختلفة تحتوي على شائعات حول مواصفات Pixel Watch 2، حيث أثار مقطع فيديو ترويجي مسرب المزيد من ميزات الساعة الذكية، ومقارنتها مع Pixel Watch، وفقاً لموقع macrumors.

وشارك تقرير من 91Mobiles بعض المعلومات الحصرية التي سربتها Kamila Wojciechowska، يتضمن مقطع فيديو ترويجيًا يقترح معلومات جديدة حول Pixel Watch 2، ويقال إن الساعه مزوده بمستشعر معدل ضربات القلب متعدد المسارات من Fitbit، مع دعم لتتبع نبضات القلب حتى أثناء التمرينات الشاقة.

من المتوقع أن يتم تزويد Pixel Watch 2 بالعديد من الميزات الصحية بناءً على نظام إدارة الضغط الخاص بـ Fitbit، وسيساعد نظام تتبع استجابة الجسم الساعة الذكية على مراقبة مستويات التوتر لدى المستخدم، علاوة على ذلك، سيتم اكتشاف الإجهاد أيضًا باستخدام مدخلات cEDA (النشاط الكهربائي المستمر - حبات العرق المجهرية).

وبحسب ما ورد سيحصل أيضًا على العديد من ميزات اللياقة البدنية والأمان، ويقال إن الساعة الذكية تحصل على تذكيرات تلقائية لجدول التمارين، بناءً على اكتشاف نشاط المستخدم، وإن تدريب السرعة يساعد في تتبع وتيرة المستخدم، من أجل السلامة، يقال إن Pixel Watch 2 تسمح للمستخدمين بجدولة مؤقت وإرسال المطالبات قبل مشاركة المعلومات مثل الموقع أو جهات الاتصال.

هناك ميزة أخرى في Pixel Watch 2 القادمة هي مشاركة الطوارئ، والتي من شأنها أن تساعد المستخدمين على مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ، ويمكن أن يساعد أيضًا في مشاركة المعلومات الطبية، إذا لزم الأمر، في حالات الطوارئ.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن توفر الساعة الذكية عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة مع شاشة تعمل دائمًا، وستوفر أيضًا دعم الشحن السريع مما يسمح للمستخدمين بالشحن من 0 إلى 100 % خلال 75 دقيقة فقط.