علوم وتكنولوجيا

"آبل" تحذر من ثغرة بمنتجاتها وتدعو المستخدمين للتحديث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت شركة "آبل" تحديثًا لمعالجة بعض الثغرات في منتجاتها، حيث توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

المتوفر للمنتجات:

  • macOS Monterey
  • macOS Ventura

والسبب أن تلك الثغرات تسمح للمهاجم باستغلالها وتنفيذ تعليمات برمجية.

وقد حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من تلك الثغرات، وحدد مستوى التحذير بـ "عالٍ جدًا".

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، وقد أصدرت "آبل" توضيحًا لهذا التحديث، يمكن الاطلاع عليه من هنا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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