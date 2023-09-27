علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريب هاتف OnePlus Ace 3 مع كاميرته الخلفية وتحديثات البطارية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستحصل مجموعة الهواتف الذكية الفرعية الرائدة لشركة OnePlus على ترقية، وفقًا لبعض التسريبات الجديدة. فقد يصل الجيل الثالث مع مزيد من التركيز على أداء الكاميرا الخاصة به من أجل التغيير بالإضافة إلى بطارية معززة.

ووفقًا لذلك، يُعتقد أن Ace 3 يحتفظ بكاميرا Sony IMX890 الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر الزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل لجهاز 2 Pro، ومع ذلك سيتخلص الهاتف من عدسة الماكرو الخاصة به للحصول على كاميرا محتملة بدقة 32 ميجابكسل.

وقد يقوم Ace 3 بإقران هذا التحديث ببطارية جديدة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير  كما يقال إن Ace 3 لم يتغير عن 2 Pro بخلاف ذلك؛ على الرغم من أن هذا قد يعني أنه سيحصل على شاشة AMOLED فريدة مقاومة للمطر يقودها معالج Snapdragon 8 Gen 2 عند إطلاقه المحتمل في أوائل عام 2024.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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