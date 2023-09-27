تكنولوجيا: تسريب تاريخ الاطلاق المحتمل لهاتف OnePlus Open مع ابعاد شاشته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمصدر التسريب الشهير Ice Universe، يبدو ان شركة OnePlus تعمل على هاتف جديد مزود بواقي شاشة “Unbreakable Membrane”، والذي يبدو أنه يلمح إلى نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 للجهاز عند إغلاقه.

تعتبر OnePlus Open هي العلامة التجارية الجديدة التي طال انتظارها للأسواق الدولية. ولقد انخفض الآن أقوى تلميح لإطلاق الهاتف الوشيك، حيث أن 4 أكتوبر 2023 هو الموعد النهائي لحدث Lab الأخير للشركة.

لم تؤكد عملية المراجعة التقليدية التي تعتمد على مصادر المجتمع في OnePlus حتى الآن أنها قد تحولت إلى Open بشكل كامل، على الرغم من أن صورتها التشويقية الجديدة واستخدامها لعبارة “أفضل منتج حتى الآن” قد تحكي قصة مختلفة.



وبالنظر إلى أن هذه الحملة مفتوحة للفائزين الطموحين “من أوروبا أو الهند أو أمريكا الشمالية”، فيبدو أن الجهاز القابل للطي قد يكون متاحًا في جميع المناطق الثلاث عند إصداره.

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